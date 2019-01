Trabajará por causas positivas

¿Cuándo empezaste en el mundo del modelaje?

Inicié desde muy pequeña en el mundo del modelaje, en realidad mi interés se dio a raíz de que mi hermana me sugirió me inscribiera a un concurso para ver si me gustaba.

¿Por qué te gusta el modelaje?

Es una oportunidad de darse cuenta de que no es tan fácil como se ve, se requiere de disciplina, la confianza en ti misma y darte cuenta que realmente es un trabajo constante que no solo es como te lo plantean en el día a día sino es ir y demostrar que puedes hacerlo.

¿Qué significa el modelaje para ti?

El modelaje no es solamente que tengas una cara bonita sino también el hecho de que seas una imagen pública, hay niñas que te pueden ver y te van a seguir, también hay que demostrarles cuál es el comportamiento que una joven puede o debe tener.

¿Qué recomendación les darías a las nuevas modelos?

Más que nada les diría que no se lo tomen a juego, se necesita madurez para no caer en los estereotipos, también necesitan prepararse que realmente estudien, tengan esa disciplina, el hábito de leer y tener conocimientos porque necesitas tener algo más que expresar.

¿Cuáles son tus metas a largo plazo?

Prepararme para poder llegar lejos y mostrarles a las niñas que puedes realmente ser muy inteligente.

Cindy Manzanilla