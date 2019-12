Trabajando en pro de la cultura cinematográfica en Yucatán

Mario Arnal visitó la redacción de La Verdad para comentar que en los tiempos más recientes se ha vinculado más por el lado de la capacitación cinematográfica, trayendo a personajes importantes que ha trabajado en filmes como “Titanic”, “Arráncame la Vida”, con Carlos Carrera de la película “Un Embrujo” y “Ana y Bruno”, otros proyectos importantes con la intención de siempre ser un punto de referencia para las nuevas generaciones para que vean que sí existen las posibilidades de hacer cosas de cine.

Mario Arnal comentó que siempre había querido formar parte de la industria del cine pero que "Desafortunadamente esto se mueve cuando tienes contacto o el poder económico para estar dentro y yo no tenía nada de eso, por lo que tuve que trabajar mucho para lograr mis conexiones".

Mario Arnal tiene una gran habilidad para la producción de eventos, fotografía, relaciones públicas, logística e investigación de cine.

¿Cómo se dio tu conexión con el cine?

Tengo familia que se mueve en el arte y ya tengo un poco más de 15 años que decidí profesionalmente dedicarme a este medio en el que no tenía ni contactos, ni dinero, ni experiencia y gracias a un maestro de cine que se llama Jorge Pujol se dio esta conexión con el cine.

¿Dónde comenzaste a relacionarte con la industria?

Saliendo de la Universidad el maestro Pujol me recomendó al Riviera Maya Underground Film Festival y de ahí me fui conectando con congresos, festivales, producciones y no he parado, me meto casi en todo lo que esté haciendo cine o promoviéndolo.

Mario Arnal ha trabajado en la difusión, logística y relaciones publicas de varias producción cinematográfica y guionismo.

¿Es complicado trabajar en la gestión?

La verdad esta parte de la gestión está vinculada con la parte económica, tiene que ser una rentabilidad tanto para los que apoyan este tipo de proyectos como para los que están involucrados como en mi caso, ya hay como más gente que si bien no nos vamos a temas de sueldos, si nos vamos a temas de alianzas o honorarios o porcentajes, siempre estoy negociando a ver como salta la liebre para poder hacer viables los proyectos.

¿Qué te han parecido las producciones locales?

Yo creo que está increíble, lo único que falta es que más gente vea ese contenido, mientras más gente vea tu trabajo, más gente decide si eres bueno o no, obviamente tú puedes tener un sueño pero si no te vuelves rentable, y no generas una audiencia pues te vas a quedar enlatado.

Mario considera que Yucatán tiene potencial para convertirse en una estado que pueda ser sede de producciones y también para dar salida a nuevos realizadores locales.

¿Entonces el problema principal viene siendo la falta de recursos económicos para crear producciones?

Lo que pienses en hacer con tu película todo es escalable, por ejemplo la película de Roma costó 20 millones de dólares y le invirtieron otros 20 millones de dólares a la parte de su exhibición y la promoción, las películas tienen que invertir al menos un 30 por ciento de su presupuesto para que al final la película se la juegue en una semana de exhibición en pantalla, en el caso de nuestro estado, tenemos el mejor ejemplo en Miguel Ventura con los cortos de Cine Hanal, la gente los ve, los comparte, los hackea, los plática en otras partes del mundo y el proyecto es una carta de presentación de Yucatán para el resto del mundo, y ahora Miguel ya es una referencia en el cine local, creo que mientras gente genere historias y esas historias se vuelvan rentables serán un punto de transición para sí generar una industria, pero mientras no tengamos historias y no tengamos como esta oferta para poder ofrecer vamos a tener que seguir luchando contra el sistema.

Mario Arnal lleva muchos años trabajando en la difusión del denominado séptimo arte.

Mario comentó que cuando empezó no había ni financiamientos ni apoyos, ni tampoco había tanta voluntad política. “Apenas ahora las instituciones y algunas empresas están viendo que dentro de estas industrias creativas, que en este caso es el séptimo arte, pueden darse casos de capacitación y de esa capacitación puedan hacerse historias y las historias puedan moverse en festivales o tal vez pueda salir en alguna serie de televisión, o alguna película, o algún proyecto que pueda ser relacionado con el medio ambiente o los feminicidios, pero lo importante para mí es que de alguna manera tiene que ser autosustentable.

