Trabajamos para que la sustentabilidad sea base de nuestro presente y futuro

Trabajamos para que la sustentabilidad sea la base de nuestro presente y futuro: Carlos Berlín Montero

Al recibir de la Agadiffy un reconocimiento por el respaldo que ha dado a las UMAS, el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Yucatán señaló que “en la medida que todos seamos capaces de utilizar los recursos naturales con responsabilidad, estamos haciendo que la sustentabilidad sea la base del presente yucateco y mexicano”. “Hoy en Yucatán ya se sabe que el cuidado del medio ambiente no es un problema y no hay más trabas, por el contrario, son oportunidades que abren la posibilidad de generar economía, y que éste es el camino por el que tenemos que seguir andando”, afirmó esta mañana el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Yucatán, MVZ Carlos Berlín Montero, al recibir un reconocimiento por parte de la Asociación de Ganaderos Diversificados, Productores de Flora y Fauna Silvestre del Estado de Yucatán (Agadiffy), organismo que reúne a propietarios de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS), en el marco de su cuarto aniversario. Berlín Montero recalcó que “en la medida en que nosotros, todos, seamos capaces de utilizar esos recursos naturales con responsabilidad, demostrando que sí se puede vivir de ellos y preservarlos, estamos haciendo que la sustentabilidad sea la base del presente y futuro en Yucatán y México”. “La sustentabilidad representa cuidar los recursos naturales, preservarlos, utilizarlos responsablemente para detonar economía y cuidar de todas esas especies que hemos heredado para que se mantengan en un futuro y puedan seguir generando eso precisamente, en toda la sociedad que está por llegar detrás de nosotros” afirmó Carlos Berlín. El delegado de Semarnat en Yucatán se dijo sumamente honrado por el reconocimiento y aseguró sentirse muy comprometido; “Siempre voy a estar junto a los ‘Umeros’, porque los ‘Umeros’ son el espíritu de lucha del yucateco, espíritu que debe verse siempre muy bien respaldado por la sociedad y el gobierno en sus tres niveles”, aseguró. El delegado de la Semarnat concluyó manifestando: “Tengan la seguridad de siempre estaré con ustedes, hombro con hombro, para seguir haciendo historia juntos. Me siento muy honrado por esto, muy comprometido, y créanme que sabré estar a la altura de este gran compromiso”. Por su parte el secretario de la asociación y propietario de la UMA Yacubú – anfitriona del evento – Ingeniero David González Domínguez, dijo al delegado “Usted le ha dado el nivel al cargo que ejerce y no como ocurre normalmente. Ojalá y todos los funcionarios trabajaran con la entrega y la pasión con que usted lo hace por el medio ambiente en Yucatán”.