Trabajadores bloquean el espectáculo de luz y sonido de Uxmal

Trabajadores del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC) bloquearon el espectáculo de luz y sonido de la zona arqueológica de Uxmal.

A modo de protesta, los trabajadores buscan resolver diversos conflictos que enfrentan con el INAH.

El secretario general de la agrupación sindical, Daniel Vega Cepeda, manifestó que los integrantes de la agrupación decidieron mantener paralizado el evento de ‘Ecos de Uxmal’ en tanto las autoridades no atiendan una serie de peticiones planteadas y que esperan poder resolver en estos días.

Entre las demandas se pide el pago inmediato de las quincenas pendientes de luz y sonido para los trabajadores que laboran en esta actividad, así como el establecimiento de una fecha para definir el pago del calendario del pago y actividades de los espectáculos nocturnos.

De igual forma se solicitó una reunión para establecer la operación para Uxmal y en general para la ruta Puuc.

Amenazan luz y sonido de otras zonas arqueológicas

Amenazan con interferir en otras zonas arqueológicas.

Vega Cepeda dejó claro que de no haber respuesta, no habrán eventos de luz y en caso de no atender sus peticiones, advirtió acciones más enérgicas, amenazando con tomar otras zonas arqueológicas.

Entre las peticiones, también se solicita atender una problemática del personal que hay en la zona arqueológica de Kabah.

Cabe mencionar que el líder de la agrupación, el líder sindical advirtió que de no haber un compromiso por parte del INAH, no habrá más espectáculo de luz y sonido de Uxmal.

