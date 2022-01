Trabajadoras domésticas en Yucatán, sin seguro y víctimas de acoso

Además de carecer de seguridad social, las trabajadoras domésticas de Yucatán son víctimas de acoso y otros tipos de violencias, reveló Raquel Aguilera Troncoso, directora ejecutiva de Jade Propuestas Sociales y Alternativas al Desarrollo, A.C.

En rueda de prensa realizada este martes, la activista comentó que según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta el 2020 habían al menos 47 mil personas empleadas en el trabajo doméstico en Yucatán, de las cuales 37 mil son mujeres.

Detalló que entre estas miles de personas, se encuentran los llamados mozos, amas de llaves, jardineros, cocineras, cuidadores de mascotas, niños o adultos mayores, siempre y cuando reciban una remuneración por realizar ésta labor dentro de un hogar.

Aguilera Troncoso recordó que apenas en 2021, la asociación civil en conjunto con el Ayuntamiento de Mérida, realizaron un Padrón Voluntario de Trabajadoras del Hogar, en el cual se registraron 362 mujeres de la capital yucateca, las cuales tenían entre 12 y 65 años ocupándose en esta labor.

Entre los resultados obtenidos a través de la investigación realizada con las personas registradas, se llegó a la conclusión de que el 90 por ciento carecían de seguridad social por parte del empleador y el siete por ciento dijo haber sufrido algún tipo de violencia sexual, laboral o psicológica, como acoso, pago a destiempo o extenuantes jornadas de trabajo.

De igual forma, la directora ejecutiva de Jade Sociales mencionó que el 52 por ciento de las mujeres registradas en el padrón se identificaron como pertenecientes a una comunidad indígena.

“En este sentido, desarrollamos siempre con el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, una mesa multisector para saber qué le toca a quién, en esta parte de garantizar los derechos humanos de estas mujeres y vamos avanzando”, mencionó a La Verdad Noticias.

Refirió que entre las líneas de acción fijadas a partir de dicha mesa de trabajo, está motivar a los empleadores a registrar a las trabajadoras domésticas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que el trámite no es costoso, ni toma mucho tiempo.

En ese sentido, explicó que durante el último año, se han acercado a Jade un total de 20 mujeres trabajadoras del hogar y 10 empleadores, para recibir información acerca de la afiliación a la seguridad social.

“Consideramos que a partir del diagnóstico que hicimos del impacto del Covid-19 en las trabajadoras del hogar, en 2020, ya empezamos a conocer más y ya se empezó a manejar más el tema y por supuesto a realizar acciones”, añadió.

Acompañamiento y asesorías

Al menos 30 personas se han acercado a Jade Sociales desde el 2021

Aguilera Troncoso recordó que a través de Jade Propuestas Sociales y Alternativas al Desarrollo, ofrecen acompañamientos y asesorías gratuitas, en donde apoyan a las mujeres para acceder a instancias de tipo laboral o legal, dependiendo de la situación que lo requiera.

“Les podemos compartir que a finales del 2021 tuvimos muchas consultas sobre aguinaldo, ¿cuánto me toca que me paguen de aguinaldo? y para las trabajadoras era muy importante también sacar este cálculo, porque aunque no están formalizadas, es su derecho acceder a esta prestación”, indicó la activista.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

En materia legislativa para impulsar el registro de las trabajadoras domésticas, Raquel Aguilara mencionó que a nivel federal, actualmente se discute en el Senado de la República el cambio a la Ley de Seguridad Social y a nivel estatal se impulsa un punto de acuerdo hacia el interés de lo que hacen las trabajadoras del hogar en Yucatán.

“Necesitamos que se revisen las políticas públicas, que se impulse desde las distintas secretarías la revisión de sus condiciones laborales y todo con base en la información que nos ha arrojado el padrón, porque ya no es que no sepamos, ya tenemos estos datos con los que se puede trabajar”, abundó.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!