Trabajadoras del hogar en Yucatán viven violencia sexual y no tienen seguro social

Debido a que no existía información alguna relacionada con las trabajadoras domésticas, Jade Propuestas Sociales y Alternativas al Desarrollo A.C., presentó los resultados del Padrón de Mujeres Trabajadores del Hogar en Yucatán, proyecto que se logró gracias a la firma de un convenio con el Instituto Municipal de la Mujer (IMM).

Raquel Aguilera, directora de la Asociación Civil, comentó que el padrón fue voluntario y, aunque los resultados son relevantes, declaró que no le sorprende, ya que el estudio confirmó que la mayoría de las empleadas domésticas no cuenta con un contrato, no tienen seguridad social, pero se pudo obtener información más personal.

“También hay información muy relevante como la cantidad de hijos, hijas que tienen; cuántas personas viven en su casa; quién más da o proporciona recursos a su hogar. Entonces, tenemos un dato muy interesante que es que el 22 por ciento de ellas son jefas de familia lo que implica que el desempleo impactará directamente en su hogar”, dijo.

Trabajadoras de hogar viven violencia

La entrevistada comentó que el padrón también reveló situaciones complicadas y ligadas a la violencia que ellas viven en su lugar de trabajo. “Y esto lo pudimos saber gracias a la información que se desarrolló en el padrón”, remarcó Raquel Aguilera en entrevista para La Verdad Noticias luego de la presentación del estudio que realizaron con el IMM.

Cuestionada sobre qué tipos de violencia viven las trabajadoras del hogar, indicó que las que se lograron identificar luego de las 362 entrevistas que realizaron, fue la violencia verbal, sexual, acoso, patrimonial y económica, aunque otro de los problemas serios que fueron identificados, está el tema de la movilidad hacia sus centros de trabajo.

“Hay un porcentaje importante (de trabajadores del hogar) que toman hasta cuatro camiones por día para llegar a sus centros de trabajo. Creo es información valiosa, para saber qué más se va a poder hacer al respecto de políticas públicas que es lo que desde Jade Sociales estamos impulsando”, mencionó la presidenta de la organización.

Estadísticas de trabajadoras del hogar

El padrón fue presentado luego de varios meses de trabajo en conjunto con el Instituto Municipal de la Mujer.

Asimismo, explicó que tener el padrón se realizó vía telefónica debido a la llegada de la pandemia del Covid-19 y de las 362 entrevistas que realizaron, éstas se dividieron en varias dimensiones como la socioeconómica, la sociodemográfica, movilidad, salud y violencias, así como otras dimensiones dentro de estos rubros mencionados.

Raquel Aguilera comentó que del total de trabajadoras domésticas entrevistadas, el 8.6 por ciento son originarias de otros entidades como Campeche, Quintana Roo, Tabasco, pero también hay de la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca e Hidalgo, por lo que el 91.4 por ciento restante son originarias de diversos municipios de Yucatán.

Agregó que en el contexto personal, el 40 por ciento tiene entre 41 y 50 años, es decir, “es un alto porcentaje de adultas jóvenes que están ejerciendo como trabajadoras del hogar”, mientras que el 31 por ciento tiene entre 51 y 60 años de edad.

“En el caso del estado civil, es muy evidente que más del 50 por ciento de ellas son casadas, pero también el siguiente estado más importante es el vivir en pareja. Pero aquí también se ve la parte del divorciada, soltera o separada, que son el resto”, comentó la activista social durante la presentación de los resultados del Padrón.

Los resultados del padrón fueron presentados ante las autoridades del municipio de Mérida.

En lo que respecta al nivel de estudios, la entrevistada señaló que el 48 por ciento estudiaron la secundaria y el 34 por ciento sólo tienen la primaria, mientras que en el 32 por ciento de las trabajadoras del hogar manifestaron que con ellas viven hasta cuatro personas y el 24 por ciento dijo vivir hasta con cinco personas.

Refirió que el 64 por ciento de las trabajadoras no cuenta con seguridad social y el restante 36 por ciento manifestó ser parte del Instituto de seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o están afiliadas al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) gracias a sus parejas.

Cambio de narrativas

Ante este panorama, Raquel Aguilera señaló que en un primer paso, lo que se busca es el cambio de narrativas, en el sentido de que este trabajo es digno, relevante y es un trabajo que se debe nombrar, además de que se deben trazar campañas enfocadas a los empleadores y sepan de los derechos laborales que tienen las trabajadoras del hogar.

“Creo que hay varios momentos en que vamos a estar trabajando. Vamos a hacer mesas multisectoriales para realmente saber qué se puede hacer y quién lo debe hacer, porque las atribuciones y responsabilidades son de las instituciones del estado mexicano”, comentó la entrevistada para La Verdad Noticias.

