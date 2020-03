“Trabaja conmigo para que te salga macho”, le dijo un alcalde de Yucatán a una mujer

El alcalde del municipio de Tixpéual, Yucatán, Gerardo C.N., le comentó de manera “inconsciente” y misógina a una mujer que se vaya a trabajar con él para que le salga un macho y así resuelva su vida.

Los hechos ocurrieron, de acuerdo con Yucatán Ahora, en la comisaría de Sahé, cuando el alcalde le comentó a una jefa de manzana que se vaya a trabajar con él para que le salga macho y así pueda resolver su vida.

El alcalde de Tixpéhual ha sido señalado de realizar comentarios misóginos en contra de una mujer.

El presidente municipal no sólo ofendió a la mujer, si no que además no cumplió con su promesa de darle trabajo, así lo dio a conocer la afectada a través de una denuncia anónima que hizo llegar al portal web ya mencionado.

El comentario misógino de parte del alcalde, hace recordar el episodio que protagonizó el alcalde de Motul meses atrás, cuando le recomendó a una mujer que mejor buscara un macho para que le diera el terreno que deseaba.

Alcaldes “machos” de Yucatán

Este nuevo escándalo del alcalde de Tixpehual, municipio del centro de Yucatán, se suman a las múltiples denuncias que han hecho los trabajadores municipales, a quienes se les debe una quincena de sueldo.

Los comentarios misóginos fueron hechos en una comisaría de Tixpeuál, según la agraviada.

Sobre este caso, los quejosos indicaron que el alcalde les comentó ayer lunes que no les iba a pagar porque no hay dinero en el municipio y por esta situación se tenían que aguantar a trabajar sin cobrar.

Los denunciantes mencionaron que este problema no es nuevo, ya que se ha vuelto una costumbre, debido a que cobran hasta cuatro o cinco días después de la quincena, lo cual consideraron como una injusticia.