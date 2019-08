Tormentas intensas en Yucatán toda la semana

La llegada de un nueva onda tropical a la región y la inestabilidad generada por una vaguada extendida desde Centroamérica, dejarán un fuerte potencial de lluvias sobre la Península de Yucatán.

Las lluvias de diversa intensidad se dejaran sentir hasta casi llegado el ultimo fin de semana de vacaciones de verano.

Los tres estados de la Península de Yucatán, se verán afectados por lluvias desde muy fuertes hasta intensas.

Precipitaciones podrían favorecer vientos fuertes y granizadas en algunos puntos, además de posibles encharcamientos significativos. La población deberá tomar las debidas precauciones al salir de sus hogares y sobre todo al conducir, pues durante la temporada de lluvias aumentan significativamente los accidentes.

Por su parte las temperaturas alcanzarán máximas de alrededor de los 35° C, mientras que las mínimas al amanecer se ubicarían entre los 20° C y 25° C.

Análisis muestra que las tormentas presentadas en el estado de Yucatán serán por una extensa vaguada desde Centroamérica hasta la península, por lo tanto los chubascos no darán descanso a los yucatecos durante las próximas horas.

Pronóstico nacional

El pronóstico para la Península de Yucatán es de cielo nublado en la tarde, clima muy caluroso y viento del este y el noreste de 10 a 25 km/h con rachas superiores a 50 km/h.