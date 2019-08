Tormentas eléctricas muy fuertes llegarán a Yucatán

Conagua Yucatán

Tormentas eléctricas muy fuertes atacarán a Yucatán durante las próximas horas, pues una muy activa onda tropical llegará a la Península de Yucatán en el inicio del fin de semana-

La nueva onda tropical se mantendrá activa durante todo el fin de semana en la mayor parte de la Península, conservando la intensa sensación de bochorno.

Conagua Yucatán

Anteriormente el fenómeno natural tenía un gran potencial ciclónico por lo que llegará a la región como una fuerte onda tropical.

Favoreciendo tormentas eléctricas muy fuertes a partir del nueve de agosto en los tres Estados de la Península de Yucatán. Vientos fuertes, caída de granizo y lluvias de diversa intensidad podrían sentirse en algunas zonas de la región.

Las temperaturas alcanzarán máximas de entre 35° C y 40° C en Yucatán y Campeche, mientras que en Quintana Roo serían de entre 30° C y 35° C. Las mínimas al amanecer se ubicarán entre los 20° C y 25° C.

Las lluvias han dado un breve descanso a los yucatecos pues varias zonas llevan varios días sin lluvias, sin embargo las tormentas se harán presentes en uno de los últimos fines de semana de las vacaciones de verano.

Cabe mencionar que las lluvias causaron varios estragos durante la semana pasada en distintos sectores de Yucatán, por lo que a las autoridades les llovieron reportes y llamadas de emergencia. Un análisis muestra bien definida a la onda tropical no.27 llegando al Caribe occidental.