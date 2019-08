Tome sus precauciones fuerte onda tropical y turbonadas en Yucatán

Desde turbonadas hasta lluvias de fuertes a muy fuertes y granizo se esperan en varios puntos del estado de Yucatán, debido a la entrada de una nueva onda tropical, de igual manera se esperan tormentas eléctricas fuertes.

Los estados más afectados serán Yucatán y Campeche, por lo que se le pide a los habitantes tomen sus precauciones debido a que las lluvias serán intensas por las tardes por el paso del fenómeno natural.

Las tubuladas y la caída de granizo podía provocar varias afectaciones en la capital yucateca y en los municipios del interior del estado.

Anteriormente en la ciudad de Mérida hubo una acumulación de 37 mm de lluvia y los vientos alcanzaron más de 60 km/h, principalmente en el Norte de la capital de Yucatán.

Según los pronósticos del clima se espera que la onda tropical No. 29 llegará este jueves 15 de agosto a la Península de Yucatán y favorecerá tormentas eléctricas de fuertes a muy fuertes, que podrían venir acompañadas de turbonadas y granizo debido a que interaccionará con una vaguada en niveles superiores.

Tome sus precauciones entra fuerte onda tropical a Yucatán

Las predicciones meteorológicas señalan que la población debe tomar sus precauciones al salir de sus casas, de igual manera los conductores deben manejar con extremo cuidado.

Se espera que con el paso de las horas el potencial de lluvias disminuya, pero solo para dar un breve descanso pues el sábado las precipitaciones retornarán con intensidad debido a la posible llegada de otra onda tropical.

Dale clic en la estrella de Google News y síguenos

Con respecto a los termómetros se espera que las temperaturas alcanzarán máximas de entre 35° C y 40° C, mientras que las mínimas al amanecer se ubicarían entre los 20° C y 25° C.