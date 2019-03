Tome sus precauciones; el IMSS suspenderá actividades en Mérida.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán, el próximo lunes 18 de marzo no se brindará servicios administrativos en oficinas delegacionales, subdelegacionales, centros de salud, guarderías, así como consulta externa en hospitales y unidades de medicina familiar.

La suspensión de los servicios en Mérida se debe a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez García, que se celebra el 21 de marzo, pero que de acuerdo con el decreto de reforma del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, se recorrerá el día festivo al lunes antes de la fecha indicada.

Sin embargo, el organismo de salud indicó que sólo habrá atención en los servicios de urgencias ubicados en la Unidad de Medicina Familiar No. 13 (Chuburná), No. 20 (Caucel), No. 57 (La Ceiba), No. 58 (Calle 42 sur), No. 59 (Pacabtún) y No. 60 (Juan Pablo II), todos en Mérida.

Respecto al interior del Estado, la dependencia señaló que el servicio de urgencias también estará disponible en los hospitales generales No. 3 en Motul, No. 5 en Tizimín y No. 46 en Umán; los hospitales regionales que estarán disponibles en urgencias será el “Juárez” y la “T-1” en Mérida.

Las actividades de las áreas que suspenderán servicios en Mérida reanudarán actividades un día después, el martes 19 de marzo; en caso de dudas o de requerir mayor información se puede comunicar sin costo al 01 800 623 23 23.