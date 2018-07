Tomás Castellanos con una voz que lo ha llevado al éxito

El cantante Tomás Castellanos seguirá preparándose para cautivar con su voz a miles de espectadores que acuden a ver las puestas en escena en las que participa; su amor por la ópera inició cuando su voz fue definida.

¿Cómo nace tu amor por los musicales?

Desde niño me gustó la música, la danza y el teatro. Yo quería ser actor y por eso me metí a estudiar actuación. Mi primer trabajo fue como bailarín en el musical “La espada en la piedra”, después me contrataron para hacer comerciales. Más tarde ingresé a una academia donde la preparación era más completa y ahí fue donde mi voz se definió. Antes cantaba pop y eso ahora no va tanto conmigo. Así fue como nació mi amor por esto.

¿Cómo te das cuenta que lo tuyo es la ópera?

Entré al coro de Zapopan y ahí descubrí la música coral; conozco al maestro Fabio Becerra y él es el que me enseñó a modular mi voz y dirigirla correctamente. Cuando despuntó mi carrera, me fui a Ciudad de México, en donde empecé con Adal Ramones y Pedro Armendáriz haciendo teatro musical. Realicé varias con los Mascabrother y la última fue “Los locos Adams” en el Insurgentes, pero curiosamente ya había iniciado a incursionar en la ópera. La primera que hice fue “El elixir del amor” en 2009, ahí conocí a Paola Antonucci, quien más tarde se convirtió en mi maestra.

¿Cuáles son tus próximos planes y proyectos?

Seguir preparándome para cosechar más éxitos, sin embargo, por ahora quiero enfocarme con Don Giovanni, obra con la que gané un premio.

Última presentación

La famosa ópera de mediados de siglo XVII, Don Giovanni, fue presentada en Mérida los días 15, 17, 19, 21 y 23 de junio en el Teatro Peón Contreras, con la participación de la Orquesta Sinfónica de Yucatán y la dirección de Ragnar Conde.