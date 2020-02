Toleran estafa a productores de miel y cítricos de Yucatán

Además de los temas relevantes que Movimiento Ciudadano va a seguir impulsando en el Congreso de Yucatán y que tienen que ver con justicia, equidad, atención a las mujeres, medio ambiente, salud, derechos humanos y movilidad entre otros, este periodo, en el que no habrá recesos porque nos vamos igual que el Congreso de la Unión, para enriquecer el trabajo legislativo nos va a tocar realizar la glosa del primer informe de labores del gobierno de Mauricio Vila Dosal, da a conocer la diputada de Movimiento Ciudadanos Silvia López Escoffié.

TRANSPORTE PÚBLICO Y MOTOTAXIS

¿Desde su punto de vista, cuales son los temas pendientes o las áreas en las que la bancada de Movimiento Ciudadano quisiera incidir ante los funcionarios estatales que van a comparecer?

El transporte público es prioridad para Movimiento Ciudadano. Sabemos –por citar un ejemplo- que el gobierno del estado destina un recurso como subsidio al transporte y hasta ahora no hemos visto mejoras en el servicio. Como tampoco –hemos visto que los cientos de mototaxistas que operan en las comisarías y municipios de Yucatán sean atendidos por las autoridades del estado. Los matotaxistas jurídicamente no existen en Yucatán ya que ellos deben emplacar sus vehículos de trabajo en Campeche y Quintana Roo. Urge su regularización, advierte.

¿Y en el aspecto productivo, cuál es el principal problema pendiente de atender?

-En el caso de Movimiento Ciudadano siempre estamos en la defensa del pequeño productor por ejemplo, en este momento hay graves problemas en el campo con los productores de miel y de cítricos. En esta época del año, ambos sectores (apicultores y criticultores) ya deberían estar viendo reflejados los repuntes en los precios de su producción, pero ocurre todo lo contrario, los precios van en picada debido a que ahora hay una gran problema con el intermediarismo (coyotaje) que son los que ponen el precio a los productos pero no arriesgan nada porque no siembran, no cultivan, no invierten en la producción.

El pequeño productor no tiene canales de comercialización, ni medios de transporte para sus productos, entonces está expuesto al coyotaje. Ellos llegan a las parcelas y le ponen precio al producto, se llevan las cosechas y ganan más que el campesino. Nos han dicho los productores que si alguno no vende al coyote, sería muy difícil retomar el próximo ciclo productivo sin dinero y sin semilla.

Para dimensionar el daño que le hace el “coyotaje” a la economía de las familias del campo, por ejemplo en estas fechas el año pasado el kilo de limón estaba a $100 y ahora está a 50; mientras que el litro de miel ahorita la están pagando los coyotes a $21, cuando el año pasado ya alcanzaba los 50 pesos.

¿Sería la solución en el caso específico del coyotaje instalar centros de acopio de la producción en las regiones del interior del estado?

Esa sería una parte de la solución, aunque ya hay un centro de acopio en Oxkutzcab, pero se está buscando un nuevo centro de acopio de miel en Tahmek. Y otro más para cítricos.

La otra parte que se requiere para atender a los sectores productivos y en especial al pequeño productor es la entrega oportuna de los programas sin discriminaciones.

En los temas que impulsará este año MC en el Congreso Estatal está el electoral diputada, ¿las reformas que ustedes propondrán incluiría la reducción del dinero público a partidos políticos?

- Movimiento Ciudadano a nivel nacional propone que sea retirado por completo, al 100 % las prerrogativas a los partidos políticos y que este recurso sea íntegramente dedicado a la educación y propone que se quite el dinero pero que también se quitan las multas porque la mayoría del recurso se va en multas.

Destacó que Movimiento Ciudadano ya ha presentado, diversas iniciativas ante la Cámara de Diputados Federal, en las que propone dejar de utilizar recursos públicos para financiamiento a partidos políticos porque representa una carga demasiado onerosa para el país”.

Movimiento Ciudadano, busca, además de eliminar totalmente el financiamiento público, fijar un límite de financiamiento privado, con el cual se tendrían campañas de mayor calidad al involucrar ciudadanos y a su vez, habría una mayor rendición de cuentas.

Seguramente nos van a decir que nosotros pedimos el retiro del financiamiento porque no tenemos dinero, pero nosotros tenemos muchos años trabajando sin recursos públicos y hemos dado respuestas, hemos dado atención a la población.

¿Se siente satisfecha de lo logrado hasta ahora como fracción en el Congreso Estatal?

-La diputada Milagros Romero y una servidora hemos participado en Tribuna, estamos rebasando la participación de los demás partidos en cuanto a propuestas legislativas pero también estamos sacando e impulsando las iniciativas que están presentando otras fracciones también para qué para que no se quede solo como iniciativa sino que se transformen en leyes que también ayuden y benefician a la población.

¿Qué espera MC con la nueva mesa directiva integrada por mujeres?

Pensamos que esta nueva conformación va a dar un comportamiento más enfocado a los Derechos Humanos, y más democráticamente con un sentido más humano, por ejemplo en el tema del matrimonio igualitario y otros que tienen que ver con derechos humanos, creemos que ahora serán analizados y discutidos con un sentido más humano.