Todos en contra del aumento a la tarifa de camión en Mérida

aumento a la tarifa de camión en Mérida

Luego de que en redes sociales circulara la información de un posible aumento a las tarifas en el servicio de transporte público, y que dirigentes de agrupaciones de este ámbito se pronunciaran a favor de un incremento, alegando que los combustibles han incrementado sus precios. Ciudadanos, entrevistados por Grupo Editorial La Verdad, dieron su punto de vista sobre el tema.

En primera instancia un camionero de la ruta 13 Arboledas Caucel, que prefirió omitir su nombre dijo: ‘No nos han dicho nada, pero oí que subiría un peso: de 3 pesos estudiantes y adultos mayores pasaría a 4 pesos, y adulto normal de 8 a 9 pesos. Pero esto no es un hecho. A nosotros, te repito, no nos han dicho nada, pero ese es el rumor, pero no sé’.

Por su parte Priscila Ávila, estudiante de preparatoria señaló: ‘Yo me enteré en Facebook, pero no sé si es verdad. Leí que el de adulto subiría a 11 pesos, mientras que para estudiantes y personas de la tercera edad 7 pesos, y lo que se me hace muy mal es que también leí que ahora les cobrarían a discapacitados 3 pesos. Yo pienso que eso nos afectaría a todos. No se me hace justo porque primero debería arreglar los camiones, porque están en muy mal estado’.

Para Mario Leal Rodríguez, empleado de una empresa de monitoreo satelital, este aumento generaría complicaciones en su bolsillo: ‘Yo tengo que ir hasta Komchén diario, y nunca hay camión; y ahora le quieren aumentar. No se me hace justo, los camiones están en muy mal estado y a veces no hay servicio. A mí sí me afectaría, porque sean unos pesos al final de mes nos afecta a todos’.

Otro que se vería afectado si se diera un aumento a la tarifa de transporte público es Manuel Medina Granados, estudiante de la Licenciatura de Gestión Cultural, quien señaló: ‘A mí me lo mandaron por Facebook, escuché que el aumento sería a 11 pesos, y con credencial a 6 pesos, y además leí que también a los discapacitados les pondrían tarifa, eso no me parece. A todos nos van a afectar si aumentan los camiones’.

‘DE LA VISTA GORDA’

Durante el recorrido por el primer cuadro de la Ciudad, también se intentó entrevistar a un supervisor de la Dirección te Transporte Público de Yucatán (DTEY), quien no quiso proporcionar su nombre, pero dijo: ‘Yo no sabía nada, ni enterado estaba. Me acabas de dar la noticia, nosotros no sabemos ni nos han dicho algo. No sé nada y no te puedo dar información de eso’.