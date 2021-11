Tizimín dice sí a las corridas de toros por la feria de Reyes

La reactivación de actividades cada vez va tomando forma en Yucatán y como parte de esta nueva normalidad, las autoridades del municipio de Tizimín someten a votación la construcción del coso para las corridas de toros de la Feria de los Reyes.

En una reunión llevada a cabo la noche del miércoles 4 de noviembre, autoridades municipales, diputados de feria y palqueros acordaron en una reunión la construcción del coso artesanal en la plaza de toros para la Feria de los Reyes 2022.

Si bien, la autoridad municipal anunció que sí habrá convite y Feria, se dudaba si se construía el coso.

En la reunión, el alcalde municipal, Pedro Couoh dijo entender a las personas que no quieran participar por temor a la pandemia, señalando que no habría mayor problema, ya que la comuna ocuparía ese lugar y responsabilidad y aseguró que el siguiente año pueden regresar a realizar sus promesas, sin embargo los presentes no mostraron negativa y todos acordaron participar.

Inicia la construcción del coso taurino en Tizimín

Se iniciará la construcción del coso taurino.

Tras la aceptación de los presentes, se espera que a partir del segundo domingo de diciembre se inicien los trabajos de construcción del coso taurino como se acostumbra.

Cabe recalcar que aún se desconoce la fecha exacta en la que quedará listo, sin embargo se cree que debe estar listo a partir del 30 de diciembre.

Hasta el momento se tiene proyectado que el aforo a la corrida de toros de la Feria de Tizimín sea del 80 por ciento, sin embargo en caso de que Yucatán entre a semáforo verde se podría tener un aforo del 100 por ciento.

