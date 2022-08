Tixkokob, bajo el “cuidado” de una policía municipal peligrosa

Tixkokob se encuentra bajo el cuidado de una Policía Municipal “peligrosa” y que incurre en actos de brutalidad, con el pretexto de supuestamente garantizar la seguridad de sus habitantes, señaló Rosa María Miam, madre de Alexis, un joven albañil que se encuentra hospitalizado en Mérida tras ser detenido por elementos de dicha corporación.

Alexis Polanco Miam tiene fracturado el dedo meñique de la mano izquierda, una fisura en la quijada y un pómulo fracturado, que lo mantienen dentro del Hospital General 1 (T1) del IMSS en la capital yucateca.

“Sufre mucho dolor” por estas lesiones, que le fueron causadas desde el sábado 6 de agosto, durante el tiempo que estuvo bajo custodia de los uniformados, luego de sufrir un accidente en la carretera a la Comisaría de Nolo.

Antes de estos golpes, Alexis había sufrido amenazas previas por elementos de la Policía Municipal de Tixkokob.

Su madre recordó que aproximadamente a finales de mayo, Alexis Polanco se encontraba sentado afuera de su casa listo para irse a trabajar. En la mochila llevaba sus herramientas y su almuerzo.

La camioneta que lo traslada a su trabajo paró en la esquina, por lo que se puso de pie y fue abordado por una unidad de la Policía Municipal de Tixkokob, con el argumento de que lo vieron sospechoso y con intenciones de huir.

Su madre salió de la casa y le reclamó a los uniformados, quienes ya habían esposado a su hijo y le habían quitado su mochila para revisar. Rosa María discutió con ellos, comprobó que su hijo no hacía nada malo y exigió que lo soltaran.

“Ahí fue cuando uno de los policías le dijo ‘te voy a dejar ir, pero si te vuelvo a ver en la calle no te salvas’, lo estaba amenazando”, relató.

Añadió que dos días antes de que detengan a su hijo, un vecino de Tixkokob también publicó un video en redes sociales donde se observa a cinco policías municipales rodeando a una pareja, que viaja con un niño, sobre una motocicleta.

Con lujo de violencia, una uniformada baja a la mujer de la motocicleta y la empuja para que se aleje de ella, mientras su pareja y su asustado hijo no saben qué hacer. Luego la mujer policía se le planta en la cara con una actitud provocadora.

“Son muy agresivos, yo la verdad no los conozco, pero dicen que ninguno es de aquí, además que todo lo malo se los solapan, todo lo malo que ellos hacen se escuda con su uniforme”, reprochó.

Por lo pronto, su hijo se encuentra internato en la T1 del IMSS en Mérida, donde espera la intervención de un cirujano maxilofacial, así como la colocación de un yeso para el problema de su mano.

También te puede interesar: Mamá de Alexis pide justicia ante presunto abuso policiaco en Yucatán

¿Qué le pasó a Alexis Polanco Miam?

Alexis sufrió fracturas en el rostro y la mano izquierda durante su detención

El sábado 6 de agosto, Alexis sufrió un accidente cuando viajaba en la carretera que conecta Tixkokob con la comisaría de Nolo, en Yucatán. Cayó en un hueco, perdió el control y derrapó, sin herir a nadie.

Al lugar llegaron paramédicos y con éstos los elementos de la Policía Municipal de Tixkokob, quienes después de los primeros auxilios lo esposaron, lo aventaron a una camioneta tipo antimotín y lo trasladaron a la cárcel pública, cerca de las cuatro de la tarde.

Ahí lo visitó su madre, a quien le pareció extraño verlo en ropa interior, con una marca roja en la cara y con dolor de cabeza. “Yo lo vi de lejos, cuando me vio se agarró la cabeza y me dijo, mamá, sácame de aquí”, relató la madre de Alexis, quien al no tener dinero para liberarlo, no tuvo más opción que dejarlo cumplir sus horas de arresto.

Dos horas después, cerca de las siete de la noche, un policía acudió a su casa y le dijo que Alexis “se había alterado” y necesitaba que lo fuera a buscar.

Cuando Rosa María llegó al edificio ubicado en la carretera a Euán, vio a 12 policías “asustados” rodeándo a su hijo. Los elementos le dijeron que era mejor trasladarlo a un hospital e incluso se propusieron para llevar a cabo el traslado.

Esa noche el joven de Tixkokob llegó al Hospital O’Horán en Mérida, donde le hicieron unos primeros estudios que revelaron dos fracturas en la parte del rostro. Estuvo tres días, sin embargo, ahí no se le realizó ninguna intervención, por lo que sus padres decidieron firmar el alta voluntaria el martes 9 de agosto.

Un día durmió en su casa y eso bastó para asustar a su madre. “Alexis decía incoherencias, estaba durmiendo y se despertó asustado y me dijo que vio a alguien amenazando a su hermanito”, platicó Rosa María, quien al día siguiente llevó a su hijo a la Clínica 49 del IMSS.

Ahí le recomendaron trasladarlo al Hospital Juárez, en Mérida, donde ingresó al área de hospitalización desde el viernes 12, a la espera de ser enviado a la T1 para visitar al maxilofacial.

Hasta el lunes 15 le realizaron una tomografía a través de servicios subrogados. Vieron que no tenía lesiones en el cerebro, pero confirmaron las fracturas en el rostro y también descubrieron que tenía fracturado el meñique de la mano izquierda.

Estos estudios fueron analizados hasta el día siguiente por los médicos, quienes dieron la orden de traslado a la T1 para el miércoles 17, llegando a bordo de una ambulancia al área de urgencias, donde fue revisado e ingresado nuevamente para su atención hospitalaria con el especialista.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Siguenos en nuestra cuenta de Instagram