Tixcacal pide solución a su problema con las combis

Tras no sentirse escuchados por autoridades, habitantes de Tixcacal se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno para que sus peticiones de transporte sean atendidas.

Como Grupo Editorial La Verdad ha dado a conocer, desde el pasado sábado habitantes de la Hacienda Tixcacal ha realizado un plantón en la entrada del lugar para evitar el ingreso de combis de pasaje, luego de que aseguran estos brindan un mal servicio, además de que durante la semana pasada fueron canceladas las corridas de camiones que a su parecer sí cumplían con las necesidades de los pobladores: que les respeten las credenciales de estudiantes, adultos mayores y de personas con capacidades diferente, así como un servicio frecuente.

Sobre esto Gladys Asunción Canto Uc, comisaria de Tixcacal explicó: “nos dijeron que se resolvería dentro de una semana, pero es una verdadera necesidad que tenemos, porque nuestra gente está saliendo caminando desde Tixcacal hasta el periférico”.

“Yo llevo dos oficios presentados, uno al gobernador pasado y no se resolvió; y fuimos a (la Dirección de) Transporte y nos dijeron que Tixcacal es ruta foránea, ahora vengo con otro oficio con el gobernador actual, Mauricio Vila Dosal, para ver si de alguna manera el sí nos podría ayudar, para beneficio de todos los habitantes de Tixcacal”, refirió Canto Uc, mientras mostraba el documento que sería entregado al despacho del gobernador.

“Es muy injusto lo que nos están haciendo, llevamos años sin camión, el camión sí nos sirve porque respetan a los estudiantes, a las personas de la tercera edad, nos respetan a discapacitados; en cambio las combis o colectivos ni siquiera nos respetan eso”.

Asimismo, la comisaria comentó que a los usuarios no les aceptan las credenciales, porque “supuestamente no está permitido, que porque según ellos Transporte no les permite que cobren los 3 pesos. A mí se me hace muy ilógico, porque hay camiones de otros lados que cobran tres pesos, yo he abordado otras rutas y le cobran 3 pesos a mi hijo, no entiendo porque dicen que la misma Dirección de Transporte no les permite cobrar eso”.

“Estuvimos desde el sábado a las 5 de la mañana y nos quitamos hasta las 11 de la noche, hubo un poco de violencia porque la gente estaba enojada y llegó un agresor y empezó a incitar a la gente, pero se normalizó la situación porque hemos estado muy pacíficos, estamos esperando la respuesta. La gente también nos quedamos el domingo para evitar que entren las combis. No hemos tenido ni una solución o alguna respuesta”.

De igual manera, algo que les llama la atención es que desde el incidente del sábado, hay personal de la Dirección de Transporte del Estado (DTEY) en la entrada de Tixcacal. “No sabemos que hacen en la entrada de Tixcacal, para qué están, no lo sabemos porque no hay camión, no entran las combis, entonces a quién están supervisando. Yo como comisaria he recibido amenazas de los propios operadores de combis”.

Por su parte, Jorge May Gónzalez ex comisario (2010-2013) dijo: “Desde que yo estaba nos están haciendo lo mismo, lo que no pasó en 2010 porque no se juntó la gente, hoy así se organizó. Hace 10 años si hubiéramos hecho el paro, hubiéramos ganado para que nos den transporte”.

“En Tixcacal hay como mil personas afectadas, que no llegan a su trabajo, los niños a sus escuelas. El problema que tenemos es que no tenemos una ruta para Tixcacal, el transporte que tenemos es el de Oxcum, y que va a Tixcacal. Nosotros pedimos camiones de pasaje, y la semana pasada, desde el lunes y hasta el viernes pararon los camiones, y la gente va a seguir en la entrada de Tixcacal manifestándose para que no entren las combis”.

Es de destacar, que por la situación los habitantes de tienen que llegar al periférico para agarrar las autobuses con ruta de Chalmuch y el de 67 Poniente, pero estos están muy alejados del poblado afectado.

