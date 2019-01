Tiran sus cochinadas en calles de Ciudad Caucel

Habitantes de Ciudad Caucel al poniente de Mérida, a través de las redes sociales, han denunciado que diversos lotes baldíos sirven como basureros; recientemente, una usuaria indicó que sobre la Avenida 70, al parecer, radicados en esta zona, quisieron dejar sus residuos, pero no pudieron porque fueron descubiertos por los vecinos de los alrededores.

En su mensaje de Facebook, escribió lo siguiente en el grupo “Vecinos de Ciudad Caucel Oficial”: “Estaba yendo a la oficina donde trabajo sobre la av. 70 de Ciudad Caucel y ¡oh sorpresa! Estas personas de camioneta blanca, sin placas delanteras, tirando sus montones de basura en el lote baldío que está por esa zona de Mérida.

Terminaron de descargar sus ‘cochinadas’, se fueron y cuando ya me estaba retirando de la oficina regresaron nuevamente para descargar más basura; sin embargo, no pudieron dejar nada por qué ahí está la señora de la casa que colinda con este lote grabándolos y tomándole fotos porque menciona que siempre hacen lo mismo y no solo ellos, también otras personas que dejan sus deshechos y hasta animalitos muertos”.

Basureros clandestinos en Ciudad Caucel

MÁS DENUNCIAS

Al final de su comentario, señaló que: “Si alguien los conoce o los identifica díganles que ya se tiene una denuncia ante las autoridades”. Ante esta denuncia, varios usuarios de la red social comentaron que por sus rumbos igual había personas que realizaban lo mismo; incluso, Martha P., mencionó que tiran hasta animales muertos, que a la larga, desprenden un olor desagradable.

Cabe mencionar que otro punto en el que también amontonan basura es en las orillas del periférico del complejo habitacional. Ante esta situación, los vecinos de Mérida piden a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto, ya que es un foco de infección que perjudica a muchos vecinos de la zona.

_Kattia Castañeda