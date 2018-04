Tina Tuyub

En esta ocasión es la candidata a la alcaldía por el municipio de Mérida, espacio que busca ganar con la cercanía de la gente, al que ella fácilmente obtiene por su simpatía y porque siempre se ha involucrado en diversos temas sociales.

No solo la actuación y la política – que tiene mucho en común-, sino en las causas sociales como la protección a los animales, así es como lleva su vida esta actriz, activista, comediante y animalover metida a política.

Tina Tuyub

¿Cómo mujer candidata, por el PRD, al municipio de Mérida, qué visión tienes hoy en estas elecciones?

Es el tiempo en que la mujer tiene que salir y destacar, las mujeres se tienen que empoderar, porque la energía femenina la necesita el mundo, por eso la mujer ahora está saliendo, porque la energía masculina no está equilibrada con nosotros.

Este es el tiempo de que tomemos las rienda de las cosas, somos buenas administradoras, somos trabajadoras, atendemos nuestros hogares, somos confluyes y responsables.

Tina Tuyub: De actriz a política por la alcaldía Mérida

¿Tienes algún proyecto para la ciudad de Mérida?

Estoy elaborando un proyecto que voy a dar a conocer más adelante, pero lo que más me preocupa es el crecimiento desordenado de la cuidad y todos los problemas que conlleva, en esta etapa de la campaña ahora solo estoy diciendo, soy Tina Tuyub, actriz, maestra, y candidata por el PRD a la alcaldía de Mérida.

¿Será una bandera para ti la protección de animales?

Si, mi compromiso con los animales y los animalistas es el orden, para mi es una necesidad, porque no puedo vivir en una ciudad donde son tan maltratados los animales, no puedo salir a la calle y verlos muertos de hambre, atropellados, maltratados, explotados, pariendo en la calle, eso no es de nosotros, de humanos; una persona no puede ser digna que vea esa maldad y no hacer nada.