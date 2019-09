Tila María Sesto, es una experta en generar carcajadas

Tila María Sesto es feliz porque a través de sus redes sociales ha llegado al gusto no solo de mexicanos que la saludan de diferentes estados, sino también de personas de Francia, de Brasil, de Argentina, de Colombia, de España e incluso un mexicano que vive en Japón, que le han dejado mensajitos llenos de cariño y afecto.

Tila reconoció que es admiradora de Lela Oxktuzcaba, ya que desde que estaba chica asidua en asistir al teatro Pedrito para ver a Titeradas, aunque reconoce que hasta ahora no ha tenido la oportunidad de conocerla en persona, pero que pos supuesto le encantaría hacerlo pronto.

Tila admite ser una mujer de armas tomar, dispuesta a defender la dignidad de la mujer ante cualquier idiota que se quiera propasar.

¿De dónde eres originaria Tila?

De Mérida Yucatán, nací en el centro de la ciudad, casi casi me parieron en el mercado Lucas de Galvez.

¿Te consideras una mujer de armas tomar?

Ah sí, totalmente, soy una vengativa total hecha y derecha, yo sé que la religión dice pues no Tila, no debe ser porque envenena tu alma, pero ¿sabes qué? se siente tan delicioso ver tu venganza consumada, por eso dicen que la venganza es dulce y también que es un plato que se come frío, es como el helado, lo tienes que comer rápido, porque si no se te derrite.

Tila María Sesto se ha ganado el cariño dle público yucateco, que la sigue en todas sus presentaciones, incluso si se convierte en zombie.

¿Te visualizas en el futuro como candidata política?

Pues la verdad si me lo preguntas en este momento, no, definitivamente no es mi tiro, ni siquiera entiendo muchas cosas de la política, aunque sí me molestan bastantes otras pero prefiero no meter mi cuchara en algo que no tengo experiencia, ahora, no sé en unos años en el futuro, a lo mejor la bilis, el coraje, la impotencia me haga meter mi cuchara para ver si podemos ayudar a mejorar en algo.

¿Qué sientes de haber estado con los mejores comediantes a nivel nacional?

Lo que pasa es que soy huira de cariño, porque realmente yo he tratado de buscar la vía de empoderamiento femenino, entonces me estoy bañando y quitando lo ignorante, me estoy tratado de pulir porque quiero demostrar que la mujer puede, que la mujer es y la mujer está.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

¿Qué sientes cuando sales y ves un teatro lleno?

Compromiso, eso es definitivamente lo primero que se me cruza en la mente, es decir, está lleno el teatro tengo la responsabilidad de que todas esas personas salgan de aquí quieran regresar o queriendo volver a ver o queriendo volver a reír con las cosas que se me ocurren para decir, eso es lo primero que está girando en mi cabeza y eso genera el nervio.

Ricardo D. Pat