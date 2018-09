Tila María Sesto, a favor de las mujeres en Yucatán

Es una mujer de armas tomar, eso quedó demostrado cuando aceptó nuestro reto para una entrevista donde ella podría abrirse completamente… es decir, sincerarse plenamente, así que llegó a la redacción de Grupo Editorial La Verdad Yucatán decidida a contestar todo, aunque Tila María Sesto advirtió: “Espero que las preguntas no sean de química, física o matemáticas porque esas las debí en la Prepa”.

De entada se definió como una mujer con gran carácter. “Soy una vengativa total hecha y derecha, yo sé que la religión dice no Tila no debe ser porque envenena tu alma, pero ¿sabes qué? se siente tan delicioso ver tu venganza consumada, por eso dicen que la venganza es dulce y también que es un plato que se come frío, es como el helado, lo tienes que comer rápido porque se derrite”, señaló.