Ticimul zona cero de explosión de Banco de Material en Umán

Habitantes de la comunidad de Ticimul en el municipio de Umán expusieron las afectaciones que dejó a su paso una gran explosión en el Banco de Materiales de Sumainsa, la cual hasta el cierre de esta nota se mantiene clausurada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en coordinación con autoridades municipales.

Pobladores narraron a La Verdad Noticias el momento en que ocurrió dicha explosión y denunciaron el estado en que quedaron sus viviendas, aseguran que no ha sido la única detonación de explosivos por parte de esta empresa durante el ultimo mes.

Casas afectadas por explosión

“Eran casi las dos de la tarde, nos encontrábamos aquí en la sala y primero sentimos que tembló y luego escuchamos la explosión, como se alzó el techo y cuando vimos todo estaba rajado en la pared”, comentó Luis Jorge López Batun.

Otras de las afectadas fueron la señora Trinidad Maribel Pech Cab quien señaló que no es la primera vez que se escucha este tipo de detonaciones, “pero es la primera vez que es muy fuerte, tanto que pensamos que era un terremoto”, dijo.

La misma situación manifestó la ciudadana María Petrona Mutul Aban y María López Batun quienes se encontraban en la parte trasera de su casa cuando escucharon la detonación.

“Me asustó mucho, hasta sentimos un zimbrón por la laja”.

Explosión se sintió en otras zonas

La mayoría de las casas afectadas están ubicadas sobre la calle 9 con 8 de esta comunidad, pero el estallido no solo se registró en casas, sino dicha situación se vivió incluso en escuelas lejanas a la zona, así como en otros fraccionamientos y colonias de Umán y del sur de Mérida.

“Estaba en la escuela cuando escuchamos la explosión nos asustamos, porque vivimos que vibraron las rejas y ventanas”, comento Yaretzi estudiante del Colegio de Bachilleres Plantel Dos (Cobay) Umán.

“En la escuela de mí hija hasta los pizarrones se calleron”, dijo Yajaira Pech.

Mientras tanto Addy May Canché afirmó que los trabajadores de la empresa Leoni que se dedica a producir arneses, también escucharon la explosión.

Por su parte Moisés Tuz Estrella dijo “siempre me han venido avisar, porque yo estoy muy cerca y cuando es así, me retiro de mi vivienda, pero estaba vez no me avisaron y nos agarró de sorpresa”.

Los habitantes de Ticimul pidieron a ayuda a las autoridades para denunciar a la empresa que ocasionó dicha afectación para que pague los daños causados a sus viviendas.

