The Caveman: punk rock desde nueva Zelanda hasta Yucatán

El evento es organizado por Música Para Locos Records y Re-Existe Records, quienes han apostado en traer a esta agrupación perteneciente del sello discográfico Slovenly Recordings, cerrando su larga gira por Europa, Asia, Estados Unidos y ahora México, presentando su nuevo Lp “night after night”.

The Caveman cuenta en su arsenal con temas como "Mentally III", "Fuck For Hate", "Stand By Your Ghoul", "Scumbag", "Rides With The Reich" y "Rock 'n' Roll Retard" entre otros.

Riffs de alto calibre, velocidad a tope, temas de corta duración, un poco de garage y una cruda voz es lo que compone The Cavemen. Las influencias están implícitas: el salvaje concepto de Lux Interior y The Cramps, la arrogancia de The Stooges, un poco de la rapidez de Dead Kennedys y algo del emblema y lo fi de Dead Moon. Todo compacto para crear una agrupación fiel a una raíz. Sonidos extintos son traídos de vuelta al 2018.

Los integrantes de The Caveman saben muy bien lo que son y lo que pueden lograr. El propio grupo incluso afirma ser una "gran banda para organizar una fiesta".

Como si fuera un rito o un tributo a los Ramones, todos llevan el sobrenombre Cavemen como apellido. Paul lidera el proyecto en la rasposa voz principal, lo acompaña Jack en guitarra y coros, Nicken el bajo y Jake en la batería. Su placa debut homónima que fue relanzada el 30 de enero del 2018 bajo Dirty Water Records, está compuesta por 13 temas y dos bonus track ejecutados en menos de media hora. El disco es sucio y caótico. Con letras de rebeldía, sexo, drogas, referencias anti sociales y anarquía, es auténtico y se encuentra en estado de pureza.

Tras varios años bebiendo y merodeando por los diversos sótanos, cementerios y estacionamientos de Auckland, The Cavemen perfeccionó sus habilidades de rock and roll.

The Cavemen nos recuerda al hedor de un callejón en una ciudad irreverente. A chicos malos que quieren hacer música para despreciar la orden de sus padres y del sistema en general. Al mítico CBGB en Nueva York y la horda punk que se desató a finales de los 70.

The Caveman nos trae nostalgia y temas que son añorados por esa vieja guardia que no le importa salir sudoroso, lleno de moretones y un poco de sangre por el slam en un pequeño pub. Donde las bandas no afinan sus instrumentos y tocan a todo volumen para un pequeño pero preciado público. Un poco de punk para variar.

Para calentar el ambiente, se contará con la participación de las bandas locales “Brigada Esperanza” y Charles Crowd And the Talons, además, en las tornamesas estarán el DJ Peter Menchetti, creador del sello Slovenly Recordings, con lo más selecto del underground internacional, y también del DJ Capitán Muerte de Música para Locos.

Ricardo D. Pat