Thai, la perrita herida que busca familia en Yucatán

Una perrita que fue recatada tras ser herida por un machete en el abdomen, busca ser adoptada en Mérida. Su caso fue publicado en la red social Twitter por la usuaria @ClTYP0P, quien publicó: “DIFUNDAN: Tabata fue adoptada pero THAI aún espera una 2da oportunidad, ella fue rescatada de la calle con una herida de machete en su abdomen, hoy está en recuperación esperando una familia Corazón latiendo, contacto: 5515916596 se encuentra en Mérida, Yucatán”.

Thai busca familia yucateca

Tristemente, este es un caso más de maltrato animal que es penado en Yucatán pues dentro de los delitos en contra de los animales domésticos establece que “a quien cometa actos de maltrato o crueldad en contra de animales domésticos, que pongan en peligro la vida éste, se le impondrá una pena de tres meses a un año de prisión y de 50 a 100 días-multa”.

DIFUNDAN: Tabata fue adoptada pero THAI aún espera una 2da oportunidad, ella fue rescatada de la calle con una herida de machete en su abdomen, hoy está en recuperación esperando una familia �� contacto: 5515916596 se encuentra en Mérida, Yucatán ���� pic.twitter.com/EWj4LPaNrB — ✩•̩̩͙*˚�� (@ClTYP0P) July 7, 2020

Sin embargo, la misma usuaria de Twitter acusó a muchas personas de no querer adoptar a Tabata por “ser negrita”, lo cual generó molestias entre los seguidores porque hasta en los animales muestran su racismo. Pero por fortuna alguien sí la quiso.

“Mmm, ¿no tienes más? Es que no me gustan negritas”; “¿Sólo la tienes a ella? Ash, nos dijeron que no, muchas gracias”; “¿No tiene de color clarito?”, fueron algunos de los crueles comentarios de personas que no quisieron adoptar a Tabata por su color negro.

q terror me da la gente que es selectiva hasta con el COLOR de sus mascotas !!!!! qué le pasa???? pic.twitter.com/rIpuZMsHW8 — ✩•̩̩͙*˚�� (@ClTYP0P) July 6, 2020

“Quiero contarles que Tabata encontró a esa humana ideal que, sin importar su color, decidió darle un maravilloso hogar. Mil y mil gracias a todas las personas que escribieron interesados en esta morocha hermosa, estamos muy felices al ver que el racismo hacia los animales es de unos pocos”, fue el mensaje de Leidy Gómez, quien ahora busca una familia yucateca que adopte a THAI que ya se encuentra en rehabilitación