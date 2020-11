Terror en Ciudad Caucel: un auto persigue a una mujer de Mérida

Momentos de terror fue lo que vivió una mujer en calles de Ciudad Caucel, al poniente de Mérida, pues denunció que unos hombres que iban a bordo de un automóvil particular no la dejaba de perseguirla.

Sobre los hechos, la afectada comentó que ocurrieron en la zona habitacional antes mencionada al poniente de Mérida hace unos días, cuando caminaba de noche con dirección hacia su vivienda.

Sin embargo, al llegar a la avenida 106, por el parque de los discapacitados, se percató que unos hombres que iban a bordo de una automóvil la estaban siguiendo, cuyas intenciones desconoce.

La mujer fue acosada en calles de Ciudad Caucel, al poniente de Mérida.

"Me estaban siguiendo en un carro, corría una cuadra y a la otra me alcanzaban. Seguía a la otra y de nuevo me topaban".

Lo anterior fue lo que comentó Leydi "N" a través de sus redes sociales hace unos días, donde explicó que su pesadilla terminó gracias a la oportuna aparición de una señora de la cual no conocía.

"Para mi fortuna, una señora se percató de la situación y se quedó conmigo, fue cuando los hombres decidieron ya no seguirme", comentó la mujer a través de sus redes sociales, lo que causó impacto.

Una señora salva la vida a la mujer de Mérida

La víctima dio a entender que vivió una pesadilla en Mérida, ya que se imaginó cosas feas, pero todo quedó en un buen susto gracias a la intervención de la señora, a quien agradeció en redes sociales.

"Gracias a esa señora. Dios la bendiga, porque si usted no se hubiese quedado conmigo, no sé en dónde estuviera ahorita. Niñas, lo volveré a repetir, no salgan solas y pidan ayuda si sienten peligro", indicó.

Como ya ha informado La Verdad Noticias, el problema del acoso sexual callejero es uno de los problemas más frecuentes que viven a diario las mujeres en calles de Mérida y de todo el estado.

