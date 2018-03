Terrateniente francés despoja a ejidatarios

Campesinos de Suma de Hidalgo se quejan que prestanombres los despojan de sus tierras.

Unos 400 ejidatarios del municipio de Suma de Hidalgo, con pancartas en mano, pidieron la intervención del Gobierno del Estado y del Instituto Nacional de Migración (INM) para frenar la voracidad del francés Olivier Dutoit Caldairou, quien valiéndose de prestanombres despoja a ejidatarios de sus tierras sin pagarles. El comisario Ejidal, José Anastasio Cervantes Ancona, dijo que Dutoit Caldairou y sus empleadas, las hermanas Rosa y Paulina Franco Murillo, frenaron el proyecto para la instalación de una Parque Eólico, con una demanda en la delegación de la Procuraduría Estatal Agraria, que indebidamente ordenó la suspensión de la obra. Precisó que los ejidatarios rentaron dos 500 hectáreas, de las cinco mil que es su patrimonio, para la instalación de una parque eólico que a la postre es un beneficio para ellos. Precisó que el parque generará combustible renovable, ya que no atenta contra el medio ambiente, pues no se desforesta y ni se utiliza combustible fósil.Explicó que los ejidatarios habían llegado a un arreglo con los promotores del parque, quienes les ofrecieron pagar seis mil pesos a cada uno, cantidad que aumentaría una vez que el parque entrara en funciones. Detalló que el extranjero tiene una hacienda a 8 kilómetros de donde se construye el Parque Eólico y quiso comprarles las tierras, pero los ejidatarios se negaron a venderle porque es su patrimonio y se la rentaron a la empresa Eólica Maya para impulsar dicho proyecto. Ante esa situación, piden la intervención del Gobierno del Estado para que no se suspenda el proyecto, y que el Instituto Nacional de Migración intervenga y ponga un freno al francés, porque debe respetar a los mexicanos debido a que en esa zona compra tierras baratas, pero no las quiere pagar. ‘Se la pasa amenazando a los ejidatarios, los mete a la cárcel, utiliza prestanombres y para impedir un problema mayor es que acudimos a la autoridades’, comentó. El comisario ejidal agregó que esperan una respuesta positiva del Gobierno del Estado y que el citado extranjero entre en razón para evitar más protestas de este tipo. Indicó que su intención no es estar molestando a nadie, simplemente, que los campesinos ya están cansados del proceder de ese señor. Recordó las palabras de Don Víctor Cervera Pacheco ‘cuando el campesino baja es que hambre tiene’, ‘y nosotro tenemos hambre de justicia; como dijera otro destacado político, Luis Donaldo Colosio’.444 ejidatarios protestas contra terrateniente francés.‘No queremos llevar las cosas más lejos, por lo que exigimos al francés que no se siga metiendo en la vida de los ejidatarios de Suma de Hidalgo’. JOSÉ ANASTASIO CERVANTES ANCONA, Comisario Ejidal.