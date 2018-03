Tere Cazola modelo de la mujer emprendedora en el sureste

Tere Cazola

Tere Cazola ha señalado qué desde que comenzó su empresa, primero como un negocio micro familiar fue capaz de comprender el gusto de su mercado; entender las necesidades de su clientela, elaborar no lo que le gustaba a ella, sino lo que los demás esperarían en un alimento.

Para lograrlo se dejó guiar por las necesidades del cliente y los comentarios que recibía respecto a los sabores de sus creaciones.

Enamorada de Yucatán, de la vida, de su familia, de su trabajo, indudablemente una amante fiel de la repostería, así es como se ha definido y en este día internacional de la mujer, esta dama que ha sido un icono en el emprendedurismo local nos habla de sus éxitos pero también de sus aprendizajes.

¿Cuándo empezó su empresa, imaginó su éxito?

Definitivamente creía que era una gran idea y me iría muy bien, pero no pensé que tuviese tanto éxito.

¿Qué aprendió de sus errores?

Primero a no claudicar, a que si hay una forma de que las cosas salen mal, también hay otra forma en la que las cosas se hagan y pueden salir bien; a esforzarme por entender qué salió mal y cómo podemos hacer las cosas mejor, siempre pensando positivamente, para tratar superarlo.

¿Qué decisiones o circunstancias cambiaría de tener otra oportunidad?

Lo que pienso es que hubiese hecho esta planta de producción más grande, porque en la actualidad nos queda muy pequeña gracias a Dios, y tenemos ahora el reto de ampliarnos, si hubiera podido retroceder el tiempo hubiera hecho eso, hacerla más grande para tener una proyección de mayor alcance.

¿Ha aprendido de otras personas y otras personas han aprendido de usted?

Por supuesto, creo que no se puede ser un buen empresario de otra manera. Siempre los consejos y opiniones de otras personas nos ayudan para mejorar. No se puede ser un buen empresario sin ser ejemplo para las futuras generaciones.

¿Cómo puede aplicar sus conocimientos para evitar riesgos futuros?

Nuevamente de los errores nos dicen cómo no hacer las cosas y que debemos controlar para evitar los riesgos.

¿A simple vista, cualquier persona pensaría que una empresa de alimentos no representa muchos retos, estos es así y si no, cuáles han sido los principales obstáculos?

Déjeme decirle que lo más difícil al trabajar con alimentos es cuidar la calidad, produciendo un gran volumen para cubrir la demanda. Nuestro gran reto es la calidad y ese gran volumen que realmente tiene un corto tiempo de vida. Eso es lo más difícil.

En otro ramo por ejemplo, si uno compra zapatos y te los pruebas y si te aprietan, ya no los compras, pero cuando se trata de alimentos el cuidado es mucho mayor porque hablamos de la salud y el paladar.

¿Seguramente su éxito ha sido la motivación para influenciar positivamente a otra gente?

Espero que así sea, ya que he trabajado mucho en el futuro para influir en mis colaboradores y deseo de todo corazón que sirva para motivar a las personas a dar su mejor esfuerzo y darse cuenta de la responsabilidad, el trabajo, la dedicación y de que si se pueden lograr los sueños.

¿En algún momento de su trabajo, paró y dijo no puedo más?

La verdad es que nunca, me encanta lo que hago y de ello dependen muchas familias, que son mi motivación.

¿Dejó de hacer algo como madre, como esposa, como amiga, como miembro de una comunidad, por hacer prosperar su empresa? ¿Se arrepiente?

Qué más quisiera una, que el día tuviera más de 24 horas pero no es así y lo más importante para mí es buscar ese equilibrio para poder disfrutar tanto del trabajo como de la familia como de los amigos en lo social y espiritual. Me siento muy satisfecha y creo que le doy a cada cosa el tiempo y la importancia que merecen en ese momento. Realmente me siento a gusto

¿Cuál es su balance?

Un balance muy positivo, como dije antes la marca Tere Cazola, no solo significa una persona, es un engranaje al que diariamente hay que darle mantenimiento, somos muchas las personas que dependemos de esta compañía, y que salimos todos los días a esforzarnos igual que el primer día que iniciamos, entonces saber que sobre nosotros descansa el bienestar de mucha gente nos hace pensar que vamos bien.