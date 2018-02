¡Tercera llamada! Una plática sobre el teatro con Eglé Mendiburu

Llegamos puntuales a la cita. Nuestra entrevistada, tan amable como siempre lo ha sido, nos invitó al interior de su vivienda, ofreciéndonos algo de beber. Nos sentamos a la mesa para conversar con la primera actriz Eglé Mendiburu sobre el teatro, la gran pasión de su vida

¿Cómo se da la conexión de Eglé Mendiburu con el teatro?

‘Fue en el año 1959, con el grupo de la Escuela de Bellas Artes de Yucatán, mis amigas montaban la obra ‘La Culta Dama’ de Salvador Novo y desde ahí no he parado. Me gustan todos los géneros tanto la comedia, el teatro regional o el teatro un poco ‘más serio’.

¿Algún autor en especial o al que le tenga especial cariño?

‘De los mexicanos me encanta Emilio Carballido, del que acabamos de montar una lectura, pero todos en general; si me gusta la obra no importa el autor. He estado en obras de Oscar Wilde, Bertolt Brecht, de Shakespeare. He pertenecido a grupos de teatro muy disímbolos’.

¿Qué tan difícil es ahora hacer teatro en Yucatán?

‘Anteriormente no había tantos grupos y teníamos cierto financiamiento, por ejemplo cuando estuve en el Grupo de Teatro Universitario, la Universidad nos patrocinaba. Ahora la Sedeculta creo que tiene menos presupuesto y hay que batallar. Es muy difícil hacer teatro sin apoyos porque el teatro bien hecho cuesta, las escenografías, el vestuario; sí hay apoyo pero debería haber más‘.

¿Es suficiente el número actual de escenarios teatrales?

‘Yo creo que debería haber más, aunque ahora se usa mucho el trabajar en espacios alternativos como El Tapanco, La Camarita o La Rendija; hay varios lugares donde se pueden montar obras sin que sean específicamente un teatro en forma’.

¿Existe inversión o apoyo de la iniciativa privada?

Anteriormente había, por ejemplo en la primera obra que montamos nos apoyó Enrique Vidal, él nos patrocinó. Ahora que montamos ‘Alrededor de las anémonas’, yo pagué la producción y Enrique nos compró dos funciones; nos regaló también una rueda de prensa y varias carteleras.

¿Es difícil hacer temporadas teatrales en la ciudad?

‘Si es muy difícil, ya no se estila, antiguamente había temporadas muy largas, ahora los escenarios tienen varios compromisos, por ejemplo el Peón Contreras es sede de la Sinfónica y ahí ensayan los músicos. Tendría que ser tuyo el local como sucede con los espacios alternativos’.

¿Cómo ve Eglé Mendiburu a las nuevas generaciones de actores?

‘Yo veo un panorama precioso, la Escuela Superior de Artes ya está dando frutos y están egresando jóvenes muy talentosos, ellos están haciendo el teatro ahora; hay algunos de generaciones anteriores que incluso salieron a cursar estudios fuera de Mérida. Tenemos a Francisco Solís en el Foro Rubén Chacón, Bryan Caballero en El Tapanco o la maestra Raquel Araujo de La Rendija, todos ellos graduados fuera y regresaron a trabajar’.

¿Actualmente cuenta con alumnos a los que les dé clase de teatro?

‘Actualmente no, durante 32 años trabajé en Bellas Artes con los niños, les daba clase desde 1971, en 1988 me dieron la Dirección de Área de Teatro y ahí estuve hasta que me jubilé en el 2003. Trabajar con los niños ha sido la experiencia más bonita de mi vida, ver como los niños son más inteligentes que los mayores, fue una etapa maravillosa, llegó un momento que tenía a los niños y a los jóvenes. No creo retomar esta parte de la docencia’.

¿El actor nace o se hace?

Nace y se hace porque el talento se trae, pero la técnica enriquece tu trabajo, comprendes mejor al personaje, el fondo de la obra, tienes más conocimiento. Cuando nosotros comenzamos, nos lanzamos ‘a lo loco’, ahora con la experiencia me doy cuenta de lo importante que es el teatro y todo lo que tienes que aprender. Ahora existe el Cecuny, la Esay; ya es más profesional, ahora es más integral, tienes que saber cantar, bailar, manejar tu cuerpo; en nuestra época era más teatro de texto, la voz era lo importante, ahora tienes que tener otras aptitudes’.

¿Porque acercarse al teatro ya sea para practicarlo o como público?

‘Para los niños es parte de su formación integral, el teatro les da seguridad, aprenden a expresarse mejor, se desinhiben. Y como público, igual el teatro enseña, no es solo diversión, aunque hay géneros que son para eso, pero una obra que tenga un mensaje, al final es una enseñanza, una transmisión de sentimientos.

¿Piensa Eglé en el retiro actoral?

‘La verdad es que ya me quiero retirar, hay momentos en que no me puedo concentrar, la voz se va perdiendo, considero que es mejor ayudar desde otras áreas, como asistente de dirección o producir alguna obra, no puedes alejarte por completo. Dije que este año me retiraría, solo que había compromisos previos que cumplir. Me gustaría montar para despedirme ‘La Culta Dama’, pero es una obra muy costosa, con mucho elenco; hay que pagar vestuario, actores, al director, es muy complicado’.

El tiempo pasó volando y, lamentando haber escuchado la respuesta a la última pregunta, nos despedimos de Eglé Mandiburu, maestra de las artes escénicas y sin duda una de las grandes estrellas del firmamento teatral en Yucatán.