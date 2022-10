Tenencia responsable, la clave para una mascota feliz

La tenencia de mascotas es una responsabilidad que toda persona que decide adoptar o cuidar a un animal domesticado debe cumplir, ya que a su cuidado queda la vida de un ser sintiente que requiere de amor, alimentación y buena salud, que le garantice un crecimiento sin enfermedades, dolencias o carencias, señaló el médico veterinario zootecnista Noé Hernández Cruz, propietario de la clínica veterinaria El Arca de Noé.

MVZ Noé Hernández

¿Qué es la tenencia responsable?

Se trata de crear conciencia, cultura del respeto y la responsabilidad hacia las mascotas, es el conjunto de obligaciones que contrae una persona cuando decide aceptar y mantener un animal, es decir, proporcionarle alimento, hogar y buen trato, brindarle los cuidados veterinarios y no someterlos a sufrimientos.

¿Cómo se deben tratar a las mascotas?

Tener una mascota es como tener a un integrante más de la familia, porque así como brinda afecto, necesita afecto y no solo el cariño y las caricias, también necesita que se procure su alimentación, su salud y su sano desarrollo con otras personas y animales.

¿Cuál es la condición de las mascotas en Yucatán?

Hemos avanzado últimamente con la creación de leyes que castigan el maltrato animal, la ley es buena, aunque hay ciertos factores que hay que revalorizar, sobre todo en el tema de los veterinarios de la rama.

¿Qué puede general el cambio?

Las acciones y actividades enfocadas en la creación de esta cultura del respeto y responsabilidad, tenemos que trabajar en todos los ámbitos, las escuelas, la sociedad, los espacios públicos como parques y jardines a los que acudimos con nuestras mascotas, para ir caminando hacia un favorable cuidado de los animales.

¿Cómo ser responsables con nuestras mascotas?

Necesitamos entender que así como nuestras mascotas necesitan cariño, también necesitan una disciplina y eso es parte de la cultura de la responsabilidad con los animales, porque generar cambios en los animales cuesta mucho tiempo, pero si se comienza desde muy pequeños, los animales se vuelven sociables y nada peligrosos.

¿Cuáles son los principales tipos de maltrato?

Te repito, el principal maltrato es no ser responsable con nuestros animales, pero si los enlistamos en acciones o prácticas, el no llevarlo a una revisión veterinaria cuando menos una vez cada seis meses, no darles más que una comida al día, dejarlos encadenados, mantenerlos en el techo sin agua y obviamente ejercer violencia contra ellos.

¿Cuál es el llamado a la sociedad?

Ser el dueño de una mascota conlleva a muchas cosas, no es nada más tener un animalito que nos regala amor en casa, nosotros como dueños tenemos que saber que generan gastos, requieren alimentos propicios, vacunas, medicamentos, revisiones, disciplinas, sacarlos a caminar, evitar que se estresen, son muchos factores los que tenemos que cumplir como propietarios de nuestras mascotas.

