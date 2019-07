Temperaturas muy calurosas y lluvias aisladas para Yucatán

Fuertes tormentas en la Península con vientos que alcanzaron hasta 74 km/h en Mérida por el paso de la onda tropical No. 18, pero se espera que las lluvias disminuyan desde hoy, solo que otra onda podría llegar el fin de semana, informo el servicio meteorológico.

A más tardar este domingo se podría presentar una nueva onda tropical que entraría en interacción con una vaguada, lo cual incrementará de nueva cuenta la distribución e intensidad de las precipitaciones, las temperaturas alcanzarán máximas de entre 35° C y 40° C en Yucatán y Campeche, mientras que en Quintana Roo serían de entre 30° C y 35° C. Las mínimas al amanecer serían de entre 20° C y 25° C, los vientos soplarán del Este-Noreste y Este-Sureste a velocidades máximas de 45 km/h.

Pronóstico para hoy en Yucatán

Se prevé cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras (menos de 5 mm), así como temperaturas máximas que alcanzarán entre 35° C y 40° C, mientras que las mínimas mañana al amanecer serían de entre 20° C y 25° C. Soplarán vientos del Este-Sureste de hasta 45 km/h, y el oleaje en la costa será de alrededor de 1 metro de altura.

Se esperan lluvias aisladas en la peninsula.

Pronóstico para hoy en Campeche

Se prevé cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras (menos de 5 mm), así como temperaturas máximas que alcanzarán entre 35° C y 40° C, mientras que las mínimas mañana al amanecer serían de entre 20° C y 25° C. Soplarán vientos del Este-Sureste de hasta 45 km/h y el oleaje en la costa será de alrededor de 1 metro de altura.

Pronóstico para hoy en Quintana Roo

Se prevé cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras (menos de 5 mm), así como temperaturas máximas que alcanzarán entre 30° C y 35° C, mientras que las mínimas al amanecer serían de alrededor de los 25° C. Soplarán vientos del Este-Sureste de hasta 40 km/h, y el oleaje en la costa será de alrededor de 2 metros de altura.