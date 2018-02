Temor entre jubilados y pensionados de Yucatán

jubilados y pensionados de Yucatán

Se ha interpuesto una demanda penal en contra de personas que se ostentaban como representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y que afecta a directamente a jubilados y pensionados del Gobierno del Estado, así como a agrupaciones de Izamal, Progreso, Tekit, Umán, Oxcutzcab, entre otros municipios.

Y Grupo Editorial La Verdad les preguntó a jubilados y pensionados su opinión al respecto de esta situación y se dijeron con temor por su patrimonio, estas fueron sus impresiones:

‘Esta canijo, si escuche el caso, y pues como jubilados tenemos que tener cuidado. A mí en lo particular no me pasó, ni conozco a nadie que le haya pasado; y pues los gobiernos nos apoyan, pero si hay que tener cuidado con los estafadores’, indicó Felipe Kantún, pensionado.

‘¿En Yucatán? No había escuchado nada. A mí no me ha pasado nada de eso. Pero si paso, pues pobres de los afectados, deben de tener más cuidado. Ahora ya de nadie se puede confiar uno’, Agustín Pool, jubilado del Gobierno del Estado.

‘Esta fuerte el caso, si lo leí; a mí se me hace que los que lo hicieron son mañosos y ladrones del gobierno. Pero como sea, pobres de los afectados. Desgraciadamente hay gente maliciosa que solo busca perjudicar a los otros, son unos desgraciados’, Pablo Monje, pensionado.

‘Eso es robo, si escuche algo; es indignante que estas cosas sucedan y con empleados del gobierno, bueno eso dicen. Mientras un montón de gente anda padeciendo, porque les quitaron su dinero. No se vale. El gobierno tiene que ayudarles y responder por esos bandidos’, señaló Juan Díaz.

Los denunciantes señalan a estas personas como defraudadores; ya que los jubilados y pensionados les entregaron un dinero a cambio de un apoyo de vivienda, apoyo que nunca llegó a sus manos.

Es de recalcar que las acusaciones emitidas, señalan que fueron 41 personas las afectadas, por más de 184 mil pesos; pero existen otras agrupaciones de diferentes municipios que también han sido pudieron ser afectadas, por lo que se calcula que el monto del fraude asciende a más de 300 mil pesos.

La Fiscalía recibió la denuncia en contra de los presuntos responsables, incluyendo a Eduardo Hernández Sema, a quien le habrían entregado personalmente el dinero.

Por su parte, el acusado dijo que interpondría una denuncia penal en contra de Rosalio Juárez Trejo, quien tiene un despacho jurídico en la Ciudad de México y fue el contacto para ofrecer los apoyos que no llegaron.