Temor al Covid-19 deja a municipio de Yucatán solo con un enfermero a domicilio

Un joven enfermero publicó en sus redes un mensaje donde asegura ser el único que atiende a pacientes con Covid-19 a domicilio en el municipío de Ticul, al sur de Yucatán, dado el temor de sus compañeros a contagiarse y perder la vida.

El enfermero tachó de falta de vocación este temor ya que asegura que los cuidados son bien pagados, incluso más que en Mérida, además de que los clientes corren con los costos del equipo de protección requerido: overol, bata, guantes, cubreboca, gorro y botas.

Si bien las acciones del enfermero al cuidado de pacientes delicados con Covid-19 en el municipio de Yucatán son dignas de reconocerse, su señalamiento a la vocación de compañeros generó cierta controversia.

De acuerdo a este usuario mucha gente espera ser atendida gratuitamente, ‘por vocación’, lo cual aseguró no vale la pena cuando se sopesa con arriesgar la vida o la de su familia.

“Y es cuando me retiré, no vale la pena arriesgar mi vida por alguien que no tiene empatía con la mía, el riesgo es altísimo y por unos pesos no vale la pena”, finalizó.