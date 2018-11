Temo que mis hijos vayan a Xmatkuil por la inseguridad, el alcoholismo, y vandalismo

“Temo que mis hijos vayan a la feria Xmatkuil porque hay mucha inseguridad, además el fin de semana hubo muchas riñas; allá la venta de alcohol está descontrolada y luego parece una cantina abierta”, señaló la señora María Flores al cuestionarle cómo ve esta muestra que se realiza año con año.

Asimismo, la madre de cuatro jóvenes comentó que la comisaria de Xmatkuil ubicada al sur de Mérida no es una zona segura en la cual se pueda caminar tranquilamente con la familia.

“Todavía el pasado fin de semana hubieron pleitos en el estacionamiento entre “pandillas” de Kanasín y de San José Tecoh, además está muy lejos y cada año es lo mismo. No mejora y también en los camiones luego se “arman” los pleitos y se sube gente borracha”, afirmó.

Agregó que no es posible que los padres no se preocupen en proteger a sus hijos y no supervisen esas visitas al recinto ferial, de igual manera, dijo que ni ella ni sus vecinos dejarán ir a sus hijos a esa “cantina”.

“Las autoridades no buscan mejorar las atracciones de la feria, siempre hay todos estos problemas, ves a muchos borrachos, los camiones se llenan y hasta hay gente que ingiere bebidas alcohólicas en ellos y que hacen sus necesidades y todo eso tenemos que soportarlo. Yo tengo hijas y no quiero que ellas se expongan a que alguien les falte el respeto”, comentó.

Aunado a esto de acuerdo con los reportes de la policía durante este primer fin de semana en la Feria Yucatán Xmatkuil se detuvieron a poco más de 100 personas por diferentes incidentes. También los asistentes presenciaron un pleito en la vía pública e incluso hubo personas que fueron detenidas por hacer sus necesidades en la calle.

Por si fuera poco, las autoridades reportaron una decena de accidentes de tránsito y la Unidad Móvil del Ministerio Público recibió tres denuncias, una por robo y las otras dos por amenazas.