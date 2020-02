Tecnología y asesoría, claves para alcanzar éxito en los negocios

La falta de conocimiento sobre cómo participar en el comercio electrónico hace que de 120 mil empresas que hay en Yucatán, sólo 5 mil 528 participen en esta modalidad de negocio que en 2017 generó 1,200 millones 142 mil pesos, lo que representó un crecimiento anual de 24.4% respecto al 2016. La aportación de Yucatán fue de solo 87 millones de pesos, señalaron los expertos en el tema Giusi Alfeo Euán, coaching empresarial y José Cab Lugo, asesor en marketing digital.

Según la actividad económica de las 5, 528 unidades registradas, el 47 % de las empresas eran de servicios, el 38 % está en sector comercio, el 8 % en manufacturas y el 6% restante en otras actividades económicas.

La empresaria y visionaria en los negocios, Giusi Alfeo Euán, busca la forma de empoderar a la mujer para abrirle paso en una sociedad en donde aún predomina el machismo.

En entrevista exclusiva con La Verdad Yucatán, en sus oficinas saboreando un aromático café, explica que un claro ejemplo del por qué muchos fracasan, es que al iniciar su negocio ingresan a un mercado en donde ya hay decenas de marcas compitiendo con el mismo producto y si los incipientes empresarios no tienen ningún valor agregado es probable que vean quebrantar sus sueños.

¿Cuáles son los principales factores de riesgo para un emprendedor?

Podemos destacar la falta de planeación, la carencia de estrategias, el desconocimiento del medio en el que quiere incursionar y, encima, la negación a escuchar los consejos de sus asesores son la causa de que muchos ven su dinero perdido antes de cumplir el primer año.

¿Hay reticencia al coaching empresarial?

En cierta forma, ya que se trata de seguir un modelo, una guía para que nos vaya bien, pero no todos hacen caso. Muchas veces nos encontramos con el refrán que dice el que paga manda y el dueño de la idea se niega a aceptar algunos consejos.

¿Todo mundo habla de ser innovador, pero cómo se puede lograr esto, de dónde podemos tomar nuevas ideas?

Cualquier mercado es altamente competitivo y no resulta fácil descubrir el hilo negro, sobre todo cuando se comienza por imitar y no se está haciendo algo innovador. Ese es el momento de romper paradigmas y hay muchas formas. Los chicos que salen a estudiar fuera del Estado o del país regresan con otra visión.

¿Cómo ampliar mi margen de ventas si tengo algunas limitaciones de personal?

Hoy todo se puede hacer más fácil con el apoyo de la tecnología. Hay empresas especializadas en el comercio electrónico y basta con informarse cómo funcionan esas plataformas. El gobierno de Yucatán tiene un convenio, lo mismo Canacintra y otras cámaras empresariales ya cuentan con los mecanismos para que sus socios ingresen a la modernización y puedan realizar operaciones exitosas en el mercado global.

FORO DE COMERCIO ELECTRÓNICO

El CEO de Segmentos Research, José Cab Lugo, empresa especializada en marketing digital, destacó que a nivel nacional según datos oficiales Yucatán está en los últimos lugares en comercio electrónico ocupando el casillero 19, lo que representa el 1.03% del producto interno bruto

“El comercio electrónico genera 1,200 millones de pesos de los cuales Yucatán contribuye con el 1.3% es decir sólo 87 millones de pesos anuales.

Agregó que de las 120, 000 empresas que hay en Yucatán sólo 5 mil 528 hacen comercio electrónico y esto nos da una muestra de la dimensión de la oportunidad de poder impulsar una agenda de comercio electrónico en Yucatán.

¿Qué se necesita para ingresar al comercio electrónico?

El comercio electrónico nace a raíz de que las empresas tengan un sitio web; el segundo paso es que estén en redes sociales y su fase tres es que la gente puede entrar a hacer comercio electrónico, dijo entusiasta.

¿Por qué no sé suman el resto de las empresas, por ignorancia o por qué no saben de computación o porque son de una generación adulta que prefiere el pago en efectivo?

Creo que el 80% de la razón por la cual las empresas hoy no están haciendo comercio electrónico en cualquiera de las tres modalidades es por el desconocimiento. No es que no quieran o que no se den cuenta, simplemente no tienen la información de que hay programas de apoyo a las empresas sin costo.

Mira todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

“El gobierno de Yucatán firmó hace 2 años un convenio con Mercado Libre, así como Canacintra también a través de su programa Hecho en Yucatán. Cualquier comerciante puede subir sus productos a la plataforma, pero el tema es que ya existe pero el comerciante todavía no ingresa a esta dinámica. La clave es que el 80% desconoce y hay que darles los mecanismos para que vean que en MercadoLibre se tiene ya la plataforma este es el objetivo del foro de comercio electrónico que presentaremos el próximo 12 de febrero.

Síguenos en Instagram

¿Cuál es el objetivo?

Explicarle a los asistentes cómo dar la transición para brincar a estas plataformas. Todas las universidades tanto públicas como privadas tienen un área de vinculación a entrenamiento de jóvenes y futuros emprendedores donde pueden acercarse y decir yo vendo hamacas o yo vendo miel o salsa de habanera. El foro será el día 12 de febrero con cupo limitado a 200 personas y será de acceso gratuito porque es una forma de contribuir con el desarrollo del estado y su economía, concluyó