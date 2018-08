Taxistas piden frenar a plataformas de transporte en Mérida

Aproximadamente 70 unidades de taxistas pertenecientes a diversas asociaciones se estacionaron ayer frente al Palacio de Gobierno y exigieron a las autoridades de transporte estatal que detengan a quienes están prestando servicio ilegalmente en Mérida.

Juan Ramírez Castillo, presidente del consejo de administración de la Unión Protectora de Taxistas (UPT), como vocero de los asistentes a la manifestación, expresó que quieren que frenen a las plataformas ilegales, las cuales son seis, entre ellas, Bosh y Uber, ésta última la más usada.

“Queremos que la Dirección de Transporte cumpla con su trabajo, queremos tener un diálogo con el Gobierno y que dicha institución haga su trabajo; o se legaliza o los detienen y los sacan de trabajar porque no cuentan con un permiso”, dijo.

Según el inconforme, la dependencia que mencionan ha sido muy puntual en decir que si hay una concesión o un permiso de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), “puedes laborar como taxista o chofer, todos nosotros tenemos y trabajamos legalmente, no es justo que ellos no lo hagan”.

Hasta el momento, son cinco asociaciones los que transitan en Yucatán y se comenta que si se legaliza, ellos aceptarán, pero esperan que las autoridades hagan algo para resolver el problema.

“Si las legalizan las respetaremos, pero hace un año se abrió la convocatoria para que se regularice y no lo hicieron; sólo cinco aprovecharon y los demás hasta ahora siguen ilegales y esto nos perjudica en el trabajo porque reduce el pasaje”, dijo.

Según ellos, en Uber laboran cubanos, colombianos y gente de otros países que incluso no tienen papeles, poniendo en riesgo a los usuarios.

Al no tener una respuesta pronta por parte de las autoridades, los taxistas indicaron que: “La semana que viene regresaremos con más compañeros, convocaremos a los de municipios; hoy no lo hicimos para no perjudicar a la sociedad, pero de regreso serán unas 200 unidades como mínimo y cerraremos el centro de la ciudad”.

_Eliza Ongay