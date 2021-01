Taxistas muertos por Covid-19 perderían sus concesiones en Yucatán

Juan Medina Castro, secretario general de la Unión de Transportistas por el Cambio (Untrac) en Yucatán, comentó que taxistas foráneos perderían sus concesiones luego de morir por Covid-19.

Los taxistas foráneos perderán sus concesiones debido a que no lograron efectuar un trámite lo que impediría a sus familiares tener la concesión, algo que la Untrac Yucatán tratará de impedir legalmente.

Mencionó que el concesionario se confió, ya que no designó un beneficiario porque no pensaban morirse, pero al morir, esa concesión es casi un hecho que la perderán, aunque no la dan por pérdida.

La Untrac Yucatán está haciendo todo lo posible para que esas concesiones no se pierdan.

De acuerdo con el reporte de la Untrac, al menos 18 taxistas murieron a causa del Covid-19 no habrían efectuado la designación de un beneficiario de su concesión, por lo que perdería sino se hace algo.

Para que no se pierda la concesión, la Untrac envió solicitudes al gobierno estatal para que interceda en el asunto, de modo que el taxisa pueda lograr que las familias de los difuntos tengan la concesión.

Pelearán concesiones de taxistas muertos

La Untrac comentó que el gobierno de Yucatán está analizando la situación y espera que apoye a los afectados en este caso o de lo contrario, se iniciará una campaña para exigir el apoyo requerido.

Medina Castro mencionó que nada le cuesta al gobierno interceder por las familias de los taxistas de Yucatán, por lo que desean que esas concesiones no queden en manos de otras personas ajenas.

La Verdad Noticias informa que la pandemia sigue vigente, por lo que se le exhorta a la población a seguir aplicando las medidas de prevención para evitar contagios de Covid-19 en este nuevo año.

