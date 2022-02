Taxi Segura, una alternativa en movilidad para mujeres de Mérida

La inseguridad que enfrentan las mujeres día a día se vive hasta en el transporte público y las aplicaciones de movilidad, por lo cual surgió Segura Taxi de mujeres para mujeres, un servicio que como su nombre lo dice, busca convertirse en la alternativa de un viaje libre de riesgo sin importar la hora, explicó Milka Rodríguez Cárdenas, fundadora de esta iniciativa, en entrevista con La Verdad Noticias.

Milka Rodríguez, fundadora del proyecto Segura Taxi de Mujeres, para Mujeres

¿Qué es Segura Taxi?

Es una iniciativa que nació con dos principales objetivos, el primero es reforzar la seguridad entre nosotras las mujeres y el segundo es impulsar y priorizar la economía de las usuarias.

¿Desde cuándo se puso en marcha esta iniciativa?

Comenzamos el año pasado, sin embargo, a partir de enero de este año modificamos la forma en la que se piden los servicios, porque al hacernos virales en redes sociales, el proyecto creció exponencialmente.

¿Cómo se encuentra la demanda del servicio?

Actualmente la red de Segura Taxi de Mujeres para Mujeres ya tiene alrededor de 800 usuarias y más o menos 25 conductoras, por lo que estamos buscando más conductoras ya que no nos damos abasto con los servicios, ya que queremos abarcar todas las zonas y horarios.

¿Cómo son los servicios de las usuarias?

Prácticamente tenemos solicitudes de madres que requieren servicios, para que lleven a sus hijos de manera segura a las escuelas, también tenemos de mujeres que trabajan y salen muy tarde, pero no se sienten con la confianza de pedir un servicio de aplicación manejada por hombres, porque puede que no les haya pasado nada, pero el nivel de inseguridad y acoso hace que se sientan más seguras estando con esta red de taxis.

¿Cuál es la dinámica del precio?

En la ciudad cobramos 8 pesos por kilómetro de día, que es de 5:00 a 22:00 horas y a partir de las 22:01 a las 4:59 de la mañana se cobra a 10 pesos el kilómetro. También tenemos viajes foráneos, por ejemplo a Progreso o Valladolid, que esos a cualquier hora se cobran a 10 pesos por kilómetro.

¿Cómo se solicitan los servicios?

Los servicios se piden vía Whatsapp, pero pueden entrar a la página oficial en redes sociales que es Segura Taxi de mujeres para mujeres, ahí les enviamos el link directo, entran al grupo, donde comparten su nombre, lugar de origen y destino, fecha y hora, que checamos, contestamos y mandamos el nombre de la conductora con la cual van a tener el servicio.

¿Cuál es la situación que viven las mujeres en las plataformas?

A nosotras nos han comentado que sienten inseguridad por el nivel de acoso que viven a bordo de unidades conducidas por hombres, mujeres que ya no quieren usar el transporte público porque les dan ataques de pánico por experiencias anteriores o que salen de fiesta y no se sienten seguras de tomar una unidad porque se sienten expuestas, ese es el nivel de inseguridad en el cual ellas no se sienten en confianza.

¿Qué comentarios han recibido a partir de su lanzamiento?

Sí hemos recibido muchas felicitaciones desde que lanzamos esta iniciativa, por mujeres que se sienten más tranquilas al utilizar este tipo de transporte y mujeres que nos han dicho que prefieren viajar con nosotras, para evitar ser víctimas de un conductor.

¿Planean crear alguna plataforma?

Sí tenemos planeado crear nuestra propia aplicación, sin embargo, es un proceso que lleva muchos meses y requiere de más conductoras, pero mientras estamos llevando el servicio a las chicas de Mérida a través de las herramientas que tenemos a la mano.

