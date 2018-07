Tatuadores “patito” van en aumento en Mérida

Tatuadores en Mérida

En Mérida existen lugares clandestinos en donde tatuadores “patito” realizan tatuajes. Pero muchas veces los resultados de estos “rayadores” improvisados se concluyen en lesiones en la piel o clientes insatisfechos.

Sobre esto, Wilberth Tec, propietario del Estudio Tatuwill, dijo que “ahora hay muchos tatuadores, te dicen es que tengo mi estudio privado en mi casa, y eso realmente no es un estudio. Un estudio privado es aquel que cuenta con todos los reglamentos, pero que no está abierto al público, porque ellos se manejan por citas”.

Te podrías arrepentir

“Yo he visto varios estudios de tatuajes, que son tan pequeños los locales que no tienen agua potable para hacer la limpieza necesaria; es muy fácil abrir de manera informal un estudio, y por lo mismo se ha llenado de muchos ‘tatuadores’ por todos lados”.

Tatuadores

Will también comentó que derivada esta situación, es común que a su estudio llegue cotidianamente solicitando alguna corrección de tatuaje. “Es clásico que llegue diciéndome que le tatuó el amigo de un amigo, y me cobró barato. Y es que el tatuaje tiene que ser un poco caro, porque es un artículo de lujo, es una vanidad, es por eso que no tiene por qué ser económico”, mencionó.

Como anécdota, recuerda que una clienta le llevó a un amigo: “le hicieron su primer tatuaje en las costillas, pero el tatuaje estaba muy mal, le dije ‘ahí no se te puede reparar’, no se te puede hacer nada. Al menos que vayas a que te lo quiten con láser. Tenía las líneas chuecas, estaba muy oscuro y era muy grande. El señor me decía que el tatuaje le causó inseguridad, no quería quitarse la playera, la persona estaba muy arrepentida”.

Asimismo, el entrevistado comentó: “y yo he visto el paso del tatuaje localmente, por los más de 23 años que llevo tatuando. Cuando empecé era algo como un tabú, era marginado, no cualquiera se tatuaba, no había muchos establecimientos de tatuajes”.

“Cuando comenzamos, la Secretaría de Salud no sabía colocar en un giro, porque no existía algún permiso de tatuajes. Nos acomodaban en cosas según ellos parecidas, en una ocasión me dieron un permiso de estética y a otras personas les dieron algo así como de peluquería. Pero ahora la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris, ha sacado ciertos reglamentos y entonces nos están tomando en cuenta”, esto en el 2008, dijo.

No cualquier abre un estudio

Y este reglamento, exige el Tarjetón de Control Sanitario de Tatuador. “Es un permiso muy completo; te piden un currículo, que hayas tomado seminarios y pláticas sobre contaminación cruzada, te piden tener vacunas, te piden tener conocimientos en primeros auxilios, son varios puntos importantes, qué máquinas usas. Es un poquito complicado, anda alrededor de cinco mil pesos y se tiene que sacar cada dos años”.

De igual forma, se necesita tener de respaldo un estudio de tatuajes que esté dado de alta ante la Secretaría de Salud Estatal. “Hay muchos requerimientos que se piden a los estudios, como el área de esterilización, área de trabajo, área de espera, recomiendan tener en el caso de Yucatán aire acondicionado, baños, son varios requerimientos”.

Eduardo Uc