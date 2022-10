“Tanquecito Basulto” de regreso, pero ahora como entrenador

Didier Manuel Basulto Salazar o mejor conocido en el mundo del pugilismo como el “Tanquecito Basulto”, es un ex boxeador yucateco que representó a Yucatán en cuatro olimpiadas, un cuadrangular internacional y un mundial, hoy busca entrenar a los próximos representantes yucatecos y porque no decirlos, los próximos ídolos del boxeo mexicano.

Es al sur de la ciudad de Mérida, en el parque del Tobogán en la Emiliano Zapata Sur III, es donde el “Tanquecito” recibe uno a uno, a los jóvenes que con ímpetu han encontrado en el boxeo, un nuevo estilo de vida, alejándolos de los malos pasos y adentrándolos en el mundo del pugilismo. Didier

No importan las carencias

Y es que, a pesar de las carencias en equipo y herramientas para el entrenamiento, han tomado lo que está al alcance de sus manos y desde hace dos meses su segunda casa es este parque, que a decir de los vecinos estuvo abandonado y era cuna de malvivientes, por la ubicación y el formato del lugar.

El conocedor del boxeo, con 300 peleas de experiencia olímpica, en su trayectoria profesional tuvo 19 peleas, 18 ganadas y 13 de ellas por nocaut y una derrota en busca del título mundial juvenil superpluma del CMB, es quien dedica su tiempo, sin intención de lucrar ya que no cobra por sus clases.

“Lo que yo les enseño lo están aprendiendo y me motiva, me pone contento y aunque no tenemos los recursos necesarios, la respuesta ha sido buena, uno de los muchachos ya quedó campeón en la liga estatal de boxeo”, reveló Basulto.

Te puede interesar Andy Ruiz ya piensa en el retiro del boxeo; hizo esta cantidad de dinero

Jovenes descubren su pontencial en el box

“Mis padres me apoyan y pues es un honor que tenga el entrenamiento del “tanque”, creo que me ha ayudado a descubrir el potencial que puedo dar en este deporte”, comentó Luis Ek Estrella.

En exclusiva para La Verdad Noticias Didier compartió que su historia en el boxeo fue desde los seis años cuando su papá Adrián Basulto quien fue mi principal promotor le hizo su primer saco de box con un pantalón de mezclilla.

“El me inculcó el deporte y me llevó a la edad de cinco años a entrenar con Adriano Mendicute que es como mi segundo padre, el me enseño muchas cosas pudimos avanzar en el amateur y de ahí a los 14 años me fui a México para entrar a un cuadrangular contra Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico para ver si entrabamos en la selección y gane plata, de ahí me quedé en el comité olímpico fue cuando viaje al mundial donde quedamos en el cuarto lugar del mundo”, narró.

Fue en el 2011 que tras una doble fractura en la mandíbula “decidí alejarme hasta hace unos meses que decidí incorporarme nuevamente, pero ahora como entrenador”, explicó.

Hazel Guzmán es otro pugilista que se prepara para debutar en el boxeo profesional quien buscó al “Tanque” y fue el primer motivo por el que empezó a entrenar en este parque.

“Le dije solo que yo no tengo gimnasio y fue que buscamos este parque y empezamos a entrenar acá, de repente se empezó acercar la gente y ahorita somos 19 en total, los vecinos están contentos que estemos aquí”, compartió.

Adoptaron parque como gimnasio

Desde hace dos meses, este lugar es casa para niños, niñas, jóvenes y adultos de edades entre seis y 40 años, unos buscan solo un tiempo para hacer deportes, mientras otros buscan alcanzar un sueño, el sueño del fenómeno sociocultural del boxeo.

“Gracias a Dios la gente ha estado donando artículos, le doy las gracias porque es para los muchachos, estamos buscando estar en un local, porque lo que necesitábamos ya lo tenemos que son los equipos y por eso vamos a intentarlo hacer bien, solo algunos nos faltarían, pero es lo más necesario ya lo tenemos”, informó el entrenador.

A todo esto, el próximo sueño es alcanzar y lograr establecerse en gimnasio en forma “con la ayuda de la gente del barrio, en poco tiempo lo conseguiremos, será un lugar inclusivo y será bienvenido quien lo desee”, sostuvo.

A decir de aquellos años, el ex pugilista mencionó que no se arrepiente de haber escogido el camino del retiro, pero reconoció que “si no hubiera tenido esa lesión en esa pelea contra Jorge “Comino” Pérez quizá mi historia fuera otra, pero lo hecho ya está y no soy de arrepentirme, ahorita estoy con estos muchachos que están motivados con lo que les enseño y sé que alguno de ellos si podrá llegar, son mi inspiración los muchachos, somos más que un gimnasio, somos una familia”, concluyó.

Treyectoria

Representante de Yucatán en el comité olímpico

300 peleas olímpicas

El único yucateco que ha estado en un mundial en ese entonces en Inglaterra donde se obtuvo en el cuarto lugar

Olimpiadas nacionales con tres medallas de oro y una de bronce

Tres internacionales con medalla de oro contra Puerto Rico

Cuadrangular en Estado Unidos obteniendo el segundo lugar

Listado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Campeón mundial juvenil del CMB

Campeón superpluma de la Federación del Caribe de Boxeo (Fecarbox)

Profesional 19 peleas, 18 ganadas y 13 de ellas por nocaut y una derrota

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!