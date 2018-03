Tania Libertad en exclusiva con Diario La Verdad

RICARDO PAT /Diario La Verdad MÉRIDA, Yucatán.- Tania Libertad es una artista que siempre ha estado comprometida con su trabajo, una mujer que siempre ha denotado una alegría sobre el escenario, la cual proyecta en sus propuestas, en sus discos, en su exitosa carrera y sobre todo con el corazón por delante. En este nuevo disco, la hermosa artista realiza una interpretación con todo el sentimiento y la expresión que solamente ella puede darle, algo lógico sí entendemos que siempre ha impulsado el rescate de las raíces de la música en general, con homenajes a Chabuca Granda, Armando Manzanero, el bolero, los ritmos africanos y por supuesto al gran José Alfredo. ¿Qué te motivó a realizar este nuevo disco? Pues porque para mí es sumamente importante estar regresando de vez en cuando a lo que uno hizo antes para que no se nos olvide porque de repente en una carrera artística tan larga como la mía, y en una carrera discográfica también de tantos discos, este es mi disco número 45, entonces de repente se nos antoja volver a hacer un poco de lo que hacíamos antes pero de otra manera, con otro tipo de formato, de acompañamiento, con otro tipo de propuesta. Mezclar instrumentos de cuerda con los tradicionales del mariachi logró una hermosa la propuesta Muchas gracias, pues sí se me ocurrió que en lugar de poner el formato que siempre es el del mariachi, decidí que tenía que poner un cuarteto de cuerdas, una viola, un chelo y dos violines, juntarlo con un dueto de trompetas y con la base natural del mariachi que es guitarra, vihuela y guitarrón, porque los arreglos los hice yo, y cuando escuché el resultado me encantó, entonces decidí que así tenía que ser este disco. ¿Qué te fascina de la obra de José Alfredo Jiménez? Es de los compositores mexicanos más escuchados en el mundo, al lado de Consuelito Velázquez y de Armando Manzanero, entonces, es de los compositores más cantados, cuando vienen artistas aquí, incluso rockeros y de otros géneros, vienen artistas de fuera lo que cantan son canciones de José Alfredo, por ejemplo Joaquín Sabina es un amante de la música de José Alfredo, por eso digo que no es solo Latinoamérica, es Iberoamérica idolatra a José Alfredo. ¿Consideras que con este tipo de propuesta, con tu voz, tu majestuosa voz, tu hermosa voz que nos ha acompañado durante tantos años, las nuevas generaciones quizá volteen a ver más el trabajo de este autor? Pues ojalá que así sea, porque cuando uno hace estos trabajos y estos homenajes a una personalidad como José Alfredo, pues uno lo que quiere también es que las nuevas generaciones reconozcan a este compositor que merece por supuesto que lo signa escuchando, yo creo que mientras exista en amor y el desamor y la gente quiera desahogar sus penas o mostrar su alegría por haberse enamorado, José Alfredo va a estar presente siempre. ¿Qué opinas que géneros repetitivos lideren las listas en lugar de artistas verdaderamente comprometidos con su propuesta? Pero eso ha pasado siempre, lo que pasa es que se nos olvida, de que hay géneros que se ponen de moda y que de alguna manera hacen aparecer que lo demás no existe, pero cuando ya se termina la racha exitosa de estos géneros, vuelven a aparecer la música ranchera, los boleros. Me preocupaba que se haya perdido un poquito la línea de la riqueza musical ¿no?, porque casi todo es muy parecido, casi todas las canciones tienen la misma música, eso sí me preocupa, de que los compositores de estos géneros no se tomen el trabajo de hacer algo diferente. Pero bueno yo soy una defensora de la libertad y creo que cada quien puede hacer de su música lo que quiera. ¿Te ha importado más trascender que ser famosa? La palabra fama no existe en mi diccionario, a mí no me interesa, nunca me interesó la fama, la palabra que yo quiero para mi trabajo es reconocimiento, a mí me interesa que la gente reconozca, que llevo tantos años tratando de hacer buenos discos, de hacer buena música, tratando de llegar al pueblo con propuestas interesantes, con propuestas bien trabajadas, con propuestas que van a enriquecer el espíritu. ¿Cuándo disfrutaremos de nuevo de tu voz en Mérida? Este disco lo van a poder escuchar en vivo porque voy a estar allá en Mérida, el día 3 de noviembre, estaré dando un concierto en el Gran Museo del mundo Maya, dentro del FIC MAYA, y va a ser un gusto muy grande porque hace tiempo que no voy sola a cantar, la última vez que fui con mis compañeras Eugenia León y Guadalupe Pineda. Como el museo es grande y creo que el ingreso es libre yo quisiera que me fueran a acompañar todos.

