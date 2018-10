Talleres mecánicos en Yucatán tendrán que regularse ante la ley

Talleres mecánicos en Mérida tendrán que regularse ante la ley

En Yucatán existen alrededor de mil 200 talleres mecánicos, que van desde los más grandes, que son agencias de automóviles que ofrecen ese servicio, hasta los más pequeños, pero que generan la economía de cinco o seis familias, quienes por ley tienen que cumplir la norma 174, expresó el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), José Nevárez Cervera.

Dijo que la norma 174 hace obligatoria la utilización de un modelo de contrato, que puede ser adherido o registrar su propio modelo, esto tomando en cuenta el servicio que ofrecen, que es hojalatería, electricidad, mecánica en general, entre otros servicios.

“Por eso estamos tratando de acercarnos y no nos queremos limitar a solo al aspecto de verificación, llegar y sancionar, se trata de regular. Por eso a través de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y la Asociación Mexicana de Distribuidora de Autos (AMDA), invitamos a que conozcan esta información”, indicó.

Sin embargo, insistió que seguirán visitando y verificando, pero que principalmente no es sólo dar cumplimiento con la autoridad, sino dar buena práctica comercial y salvarguarda los derechos de los usuarios.

El funcionario federal señaló que los mil 200 talleres son los que la Profeco ha detectado, que están funcionando con el giro de reparación de vehículos, y que esta reunión de trabajo es para que éstos sepan en qué consiste la norma y qué es lo que tienen que cumplir al tener este tipo de contrato.

"Muchos clientes que llegan a la Profeco fue porque les entregaron en mal estado el vehículo o dieron un anticipo y no les cumplieron"

“Estamos tratando de acercarnos y que ellos sepan la instancia, porque igual muchos clientes que llegan a la Profeco fue porque les entregaron en mal estado el vehículo o dieron un anticipo y no les cumplieron, u otra serie de situaciones. A la hora de emplazarlos lo primero que les pedimos es el contrato y al no tenerlo ya genera una sanción, por eso es una obligación de la institución acercarnos y ver este tipo de prácticas comerciales y orientarlos en qué cumplimiento deben de tener, y esto genera que los derechos de los consumidores estén a salvo en cuanto a la ley federal de protección a al consumidor se refiere”, mencionó.

Nevárez Cervera señaló que de los mil 200 talleres existentes, sólo un 10 ó 15% cuentan con el contrato. “Son los talleres en general los que están de forma más organizada, que son las agencias de autos; hay un porcentaje del 70 por ciento, pero existen todavía modelos de contrato que no están adecuados al que debe de ser, eso por una parte, por la otra, no solo es tener el contrato sino es utilizarlo”, explicó.

Dijo que en ocasiones los talleres tienen el contrato pero no lo utilizan y es ahí cuando entra la Profeco y realiza la sanción. “Se trata de que ellos sepan el por qué y en qué les beneficia tener este modelo de contrato y a veces no es que no quieran cumplirla, sino que desconocen la obligación”, indicó.

Agregó que este año realizaron 30 sanciones a talleres. “Aumentó la incidencia en este giro, por eso tuvimos la iniciativa para que junto con la Canacintra y con la AMDA, se entablera con los talleres la comunicación adecuada para evitar las sanciones”, señaló.

_Verónica Camacho