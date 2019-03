Taller no tiene nexos con huachicoleo

Luego de que este periódico informara el pasado domingo que posiblemente un terreno habilitado como taller pudiese ser parte de la bodega donde se descubrió una manguera conectada a un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el mismo se aclara que el lugar, Distribuidora de Equipos Diesel Peninsular, no tiene nada que ver con el hallazgo de la toma clandestina en la colonia El Porvenir.

Fue el ingeniero Saúl Arias, administrador único del lugar, quien confirmó a La Verdad que su taller no forma parte de la bodega donde fue encontrada una manguera que servía, presuntamente, para la ordeña de combustible, tal y como se interpretó en la publicación ya mencionada, y hasta señaló que ha contribuido en las investigaciones que han emprendido las autoridades sobre el tema.

“Yo el viernes (el día del hallazgo) no estaba ahí (en su negocio), estaba mi contador. Me habló y me dijo: ‘Oye está aquí la gente del Ejército y la policía de Pemex que quieren entrar’ y yo le dije: ‘Dales todas las facilidades’”, comentó al tiempo de señalar que dio instrucciones de facilitar el trabajo de las autoridades, ya que no está metido en algo ilícito.