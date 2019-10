Talentosos niños yucatecos presentarán el espectáculo “Musicales de Aventura”

Para este espectáculo Talentos en Transmisión reúne las mejores canciones de la jungla y la selva dentro del universo de la compañía Disney como Él rey león, Tarzán, Moana un mar de aventuras, Enredados, El Libro de la Selva y otras. Con esto los integrantes de este grupo artístico pueden demostrar su talento en las disciplinas del canto y baile, con participantes infantiles, juveniles y artistas invitados peninsulares como es el caso del cantante Leandro Acosta que viene desde Cancún, Quintana Roo.

Varios de estos niños y niñas serán en el futuro artistas estelares.

Los artistas invitados son Isabella, Angie Hermioni, Geysi Sarahí, Uriel Esteban, Rodrigo Correa, Aeda Fernanda, Leandro Acosta, Andrea Isabella, Selene Abigail, Guillermo Contreras, Juan José y Flora Puc.

La coordinación general está a cargo de Mariana Coello y Manu Rey, quienes son los directores de la plataforma artística Talentos en Transmisión.

Durante la visita que La Verdad realizó al ensayo de estos pequeños artistas, fue notable la buena vibra y la amistad entre ellos.

Parte de las piezas musicales que se interpretarán en baile estarán a cargo de Isabella y Angie, quienes forman parte del Centro Estatal de Bellas Artes, con colaboración de las maestras Fátima Guadalupe Núñez Zavala y Graciela Rodríguez.

La pequeña Selene Abigail dijo a La Verdad: “Cuando canto, interpreto cada canción con amor y cariño, y en cada escenario doy lo mejor de mí, aunque siendo una niña, se que puedo llegar a lograr mis metas, y una de ellas, es que el público disfrute y ame la música, tanto como yo lo hago"; Andrea Isabella comentó: "Me gusta cantar y sobretodo compartir con mis compañeros y aprender experiencias nuevas"; por su parte Aeda Fernanda aseguró: "Me gusta la música porque para mi es algo que me permite alimentar mi corazón de alegría y transmitirla en cada canción."

Los pequeños enviaron saludos afectuosos para todos los lectores de La Verdad.

Talentos en transmisión tiene como objetivo principal dar a conocer a nuevos talentos a través de transmisiones en vivo de cantantes, bailarines, cantautores, imitadores, etcétera, con un programa conducido por el cantante, intérprete y compositor Manu Rey, quien a su vez formó parte del proyecto “Nuevas Voces del Mayab”, quien dijo a La Verdad que las personas que deseen contactarlos para estar más al tanto de sus actividades pueden contactarlos vía inbox en su página de Facebook.

