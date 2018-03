‘Talento puro’ Jorge Méndez Arceo escultor de Yucatán

Jorge Méndez Arceo escultor

Fue quien cambio por completo mi visión de lo que el buen diseño gráfico debe ser, egresado dela Universidad de San Carlos, lleva muchos años dedicado a estar creando no solamente diseños innovadores, estéticamente preciosos, sino también una serie de esculturas, figuras, cuadros con diferentes técnicas de impresión que dan resultados realmente sorprendentes.

Han sido muchos años los que Jorge le ha dedicado a la creación del arte desde diferentes ópticas, no solamente desde la gráfica, sino incluso a través de las enseñanzas que está dejando actualmente a sus alumnos de la Licenciatura en Artes Visuales en la Faculta de Arquitectura de la Uady.

Jorge Méndez Arceo escultor

¿Cómo han sido para ti los últimos años?

Bueno yo creo que la filosofía de la talacha del artista visual es muy importante ¿por qué? Porque la imagen del artista visual está muy diversificada, por un lado tenemos al artista visual que digiere de alguna manera todos los males de la humanidad y de alguna forma se unge de ellos como una respuesta válida a la creación, pero también por otro lado está el artista visual que es alguien que es feliz generando obra, es feliz enseñando, es feliz además de preocuparse por la problemática del mundo en general puede equilibrar esos dos espacios. No se trata de satanizar a nadie porque no se trata de que es bueno o que es malo, sino que yo creo que el oficio de ser artista visual es la base para poder entender que el acto creativo es un acto feliz, simplemente y eso nos genera a nosotros la posibilidad pues de poder llevar una vida activa, una vida productiva sin estar sujeto a ningún sujeto a ningún tipo de esquemas prefabricados o paradigmas que están por allá.

¿Cómo consideras que están las artes gráficas en Yucatán?

Lo que pasa es que en las artes gráficas en realidad se requiere de un equipo y la verdad es que a veces son equipos caros, por ejemplo para hacer litografías se necesita tener pues las piedras necesarias o para hacer grabado y eso hace que no todos los artistas tengan acceso a poder generar obra gráfica. En el caso de la serigrafía que es prácticamente mi especialidad en la obra gráfica en todos los trabajos que hemos desarrollado, pues yo siento que la serigrafía es una técnica muy accesible, pues todos sabemos que con eso se hacen las playeras, y se hacen muchos impresos, pero lo que ha sucedido es que no se ha dado el paso de ver seriamente a la serigrafía en nuestro medio como un elemento de explosión

También se ha estigmatizado un poco la técnica, entonces, sí pienso que no estamos muy avanzados en cuestiones de gráfica en el estado. Pienso que valdría la pena poder fomentar más la cuestión de la gráfica.

¿Qué cambios más significativos haz encontrado el diseño gráfico en relación a lo que tú estudiaste?

Los tiempos cambian, en la formación que a nosotros nos dieron tú trabajabas con las manos, te enseñaban a utilizar un pincel, un estilógrafo, un grafo, a recortar, a pegar, pues eso es una acción del artista visual. No se niega que las artes visuales han evolucionado a la par de la digitalización, pero lo que ha sucedido con el diseño gráfico es que la digitalización de la imagen ha provocado que las nuevas generaciones no tengan una base de aprendizaje manual, lo cual condiciona a la imagen digital. Tampoco se trata de satanizar que lo digital no es bueno ni nada, porque sería hablar como viejito, pero cuando tienes una base de enseñanza en la cual te enseñan a ver, te enseñan a trazar, te enseñan a ver las líneas paralelas, a lo que le llamamos ‘ojimetro’, pues tu visión y tu formación pienso que puede ser más sólida.

¿Cómo capturas la atención de estudiantes que son completamente de otra generación?

Pues yo creo que ahora la juventud necesita ser muy estimulada, incentivada, porque hace ‘x cantidad de décadas’, por ejemplo nosotros estuvimos en la Guerra fría y había una visión del socialismo, del capitalismo que generaban inquietudes en los jóvenes, pero ahora hay muchas circunstancias que a lo jóvenes quizás los tienen en una sintonía, creo que la actitud del buen maestro es en primer lugar comprender el momento actual, segundo actuar en base en este situación y si siento que la juventud necesita ser muy incentivada, hay que trabajar mucho para que no le tengan miedo a un mundo extremadamente competitivo, a un mundo con muchos problemas, o sea lo milennians son muy especiales en ese sentido porque provienen de determinado tipo de educación, de un tipo de padres, se confrontan a un tipo de sociedad muy incierta y pues yo creo que el maestro debe tener esa actitud de mostrarle que el futuro puede ser prometedor, que el trabajo es la base para poder salir adelante, y pues obviamente buscar que las alternativas didácticas, académicas sean las adecuadas unido a una cuestión de tipo humano entre otras cosas.

¿Todavía hay ideas que Tengas planeado desarrollar?

Muchísimas ideas, lo que hace falta son horas al día, sí realmente las ideas tiene que ver mucho con el tiempo y tiene que ver mucho con la inversión, o sea hay veces en que uno desearía tener proyectos mucho más ambiciosos, pero económicamente hay que tener cuidado o inteligencia para poder ir encaminando la cuestión que le toque un poco a todo, y pues en la galería ya vez estamos ahí con Jorge Araujo y él también es parte importante de la obra pictórica.

¿Cómo te sientes en relación a la calidad de tus trabajos y el impacto que estos causan en las personas? ¿Esto qué significa para ti?

Pues oficio, esa es una palabra que yo repito mucho, cuando tú tienes oficio tienes esa gran virtud de poder crear y de poder tener el camino adecuado primero para ser autocrítico, cuando tú tienes oficio sabes lo que está bien o lo que está mal, sabes cuando llegas a una buena solución o cuando te hace falta. Creo que en un artistas visual la enseñanza, la técnica debe ser básica, entonces pues yo me considero una persona de oficio, disfruto, soy un ente de taller, me encanta mancharme las manos, me encanta agarra cemento, barro, no me importa estar trabajando todo sucio en mi taller, y pues amo eso, entonces, a veces estás haciendo escultura, a veces estás haciendo serigrafía, pero todo es parte de una vida.