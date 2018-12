Talento de la Península

¿Cuéntenos su trayectoria?

Inicie a los 27 años pues siempre me gusto la música, crecí en la música gracias a mis padres y comencé tocando puertas en mi natal Campeche y así se empezaron a dar presentaciones pequeñas y poco a poco me fui dando a conocer, fui bailarina y cantante, mi mayor anhelo era que en mi región conocieran mi talento y trascendiera y creo lo he logrado.

Hija del pintor campechano Juan Alfredo Gómez Barrera "La Arañita” y la cantante yucateca Emné María Rivero Sosa.

¿Con quienes a compartido escenario en estos años, que giros ha tenido su carrera?

He cantado junto a grandes personalidades de talla nacional e internacional como The Supremmes, Tania Libertad, Eugenia León, Alberto Cortez, Franco de Vita entre otros.

Mis inicios fue la onda trovera de música latinoamericana, despues con música vernácula y mariachi y de ahí me enfoco con la trova yucateca y ahora mismo estoy haciendo combinaciones con los géneros convino el blus, el son, la salsa.

¿Su discografía?

Tengo 5 producciones de música inédita, de diferentes autores como Angélica Balado, Felipe de la Cruz, Melina Ruz, Cesar Marrufo de los Junglares, además que reinvento los covers, por primera vez tengo un disco de covers “Mi Bohemia”, que es el que estoy promocionando ahora, además que estoy grabando la segunda parte de “Mi bohemia”, que se llama “mi bohemia selecta”, donde incluyo canciones de bohemia pero con el ritmo de Silvio Rodríguez, Amaury Pérez con ritmo diferente, y a principio de año lanzo la producción número 8 de canciones inéditas donde un compositor cubano Luis Noa Pluma, quien trabaja en teatro musical, me dio una selección de sus temas inéditos.

¿Reconocimientos?

El más grande es el que me da mi gente, mi Campeche, mi Yucatán, mi tierra, que ese era mi sueño, pues dicen que nadie es profeta en su tierra y gracias a Dios yo lo he logrado, mi tierra me ama y me reconoce, además que fuera de ella igual lo que me ha dado satisfacción. Recibí el galardón “El Sol de Oro” del Círculo Nacional de Periodistas a lo más destacado de la música en Yucatán, en septiembre del 2016 recibió las preseas “Mujer Artista Destacada” que otorga la asociación mexicana de mujeres empresarias y el trofeo “Honor al Mérito Artístico” de la revista guía cinematográfica y del espectáculo de México en su 60 aniversario.

_Eliza Ongay