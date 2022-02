Taham Lu’um Cerámica, arte desde Dzidzantún para el mundo

Como el ave fénix, la cerámica es un tipo de artesanía que puede surgir desde las cenizas y con la cual se puede crear desde una pieza tan diminuta como un grano de arroz, hasta grandes creaciones que pueden adornar la casa de algún coleccionista apasionado por estas creaciones, que nacen de la combinación de la arcilla, el agua, el calor y la experiencia, compartió en entrevista con La Verdad Noticias, la artesana Isabel Ruz Sosa.

Desde el taller Taham Lu’um Cerámica, ubicado al interior del hotel Hacienda San Francisco de Tzacalha en Dzidzantún, la maestra alfarera con más de 20 años de experiencia elabora desde vajillas finas para importantes restaurantes de la península de Yucatán, hasta esculturas verdaderamente únicas que se han enviado al extranjero.

Con más de 20 años de experiencia, Isabel Ruz Sosa lleva las riendas del taller de cerámica Taham Lu’um

¿Cómo surge su interés por este tipo de artesanía?

La curiosidad surgió a causa de que una hermana tenía una tienda de decoración y yo me preguntaba quién hacía las piezas. Después ingresé a la escuela de Bellas Artes y ahí aprendí, me aventé la carrera y me encantó porque es muy grato tener una creación propia en tus manos, aunque sea insignificante.

¿Cuánto tiempo toma realizar una pieza?

Todo depende si es una pieza pequeña, un souvenir, una pieza mediana o grande, cada pieza tiene lo suyo y cuando hablamos de cuestiones manuales, cada pieza va a tener su tiempo, su grosor, su fórmula y su proceso.

¿Es difícil realizar este trabajo?

Por supuesto, es muy difícil, puede verse muy fácil el hecho de sentarse en el torno y moldeamos, pero el trabajo artesanal es muy complicado y lleva tiempo, todo lo que hacemos está hecho a mano, ya sea en el torno, en moldería de yeso o mediante la técnica del pastillaje.

¿Qué materiales se emplean para elaborar estas piezas?

El país está lleno de arcillas, barros, pero los que abundan en México son cuerpos rojos y son muy frágiles, porosos, de baja temperatura, también existen de medias temperaturas, pero finalmente las de altas temperaturas, que son las stonewall o porcelanas como las que yo trabajo, pero para elaborar piezas como estas necesitamos materiales más puros y que soporten más fuego.

¿Cuál es la función de la temperatura?

Mientras más fuego la pieza es más dura, más refractaria, puede incluso llegar a ser translúcida como una porcelana fina, pero para trabajar ese tipo de piezas se requieren materiales que no se consiguen en México y los tengo que importar del extranjero.

¿El agua juega un papel fundamental?

La cerámica es química, física y experiencia, en esto todos los materiales influyen y el agua es uno de los más importantes, entonces, si uno busca un acabado de excelencia, no puede utilizar el agua del subsuelo de Yucatán, porque es muy calcárea y en ella abundan las sales, entonces recolecto agua de lluvia por su pureza, para evitar que esas sales emigren a la superficie durante el proceso de elaboración y arruinen los acabados.

¿Cuántos años tiene trabajando este tipo de artesanía?

Ya tengo muchos años trabajando con la cerámica, pero eso en realidad no importa, porque igual sigo echando a perder una que otra pieza, a pesar de tener más de 20 años siendo ceramista.

¿A donde se van sus creaciones?

Afortunadamente en mi taller no nos cerramos a una línea, es decir, no nos dedicamos a producir una sola cosa y gracias a esto en Yucatán le trabajamos a los mejores restaurantes en la elaboración de vajillas, también algunas cosas para Quintana Roo, a veces las piezas se van al exterior, porque aquí hacemos lo que la gente quiera.

¿Cuánto tiempo se le invierte a la cerámica?

Mucho tiempo, hoy llegué a las 6 de la mañana y ya son las 12 del día, ayer salí a las 8 de la noche, por eso yo digo que aquí lo que más vale es el tiempo, porque cuántas veces ya pasaron estos materiales por nuestras manos, traemos los materiales, elaboramos los colores, pero el tiempo varía en cada una de las cosas que creamos.

¿Cuál es su mayor satisfacción en este trabajo?

Sin duda lo mejor de todo esto es que se lleven las piezas, porque hemos hecho muchas cosas en el taller, tengo muchísimos recuerdos, pero si una persona llega, la ve, se enamora y se la lleva, creo que es lo más bonito, es lo más grato para mi, es lo equivalente a lo que siente un artista cuando recibe el aplauso del público.

