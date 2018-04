Sustentabilidad de Mérida no debe ser condicionada por los políticos

El desarrollo sustentable de Mérida no debe obedecer a proyectos electorales, pues se debe privilegiar integrar un proceso, con visión a futuro, de mejora para la ciudad y el estado, que garantice el balance entre elementos naturales y artificiales, indicaron integrantes de la Asociación Civil Sinergia.

El presidente del Consejo Mundial de Ingenieros, Alfonso González Fernández, quien encabeza a este grupo de especialistas, señaló que el desarrollo sustentable de Mérida, así como de movilidad en la capital del estado, no es un problema técnico, sino de decisión política, pues no se necesita de mucho dinero para llevarlo a cabo.

REUNIONES CON CANDIDATOS

Por ello, dijo, en estos momentos de campañas electorales, Sinergia, integrada por 26 organizaciones especializadas en desarrollo sustentable, movilidad, respeto al medio ambiente, infraestructura y calidad de vida, se reunirán con los candidatos a gobernador y a alcalde de la Mérida, para entregarles una agenda de desarrollo sustentable e infraestructura, que contiene un plan maestro y uno estratégico.

Lo que buscamos es llamar la atención de los candidatos, pues están omitiendo muchas cosas en sus propuestas, además de que deben dar a conocer a quién le van a encargar las acciones que están prometiendo, como el drenaje de la ciudad, pues no se trata de que lo realicen “cuates”, sino especialistas, los cuales hay en la entidad, pero no son tomados en cuenta.

Otro tema de importancia es el transporte, pues no se ha tenido la voluntad para resolverlo, aun cuando se trata de un proyecto que es rector de la funcionalidad de la ciudad.

MALA PLANEACIÓN

Antonio Peniche Gallareta, Presidente del Colegio Yucateco de Arquitectos, resaltó que no se está en contra del desarrollo habitacional que se da en Mérida, sino de que no se sigue un plan maestro, que es un programa de Desarrollo Urbano del municipio, dejando la problemática de no resolver la infraestructura, respetar el medio ambiente y no buscar una conectividad entre esos desarrollos y otras zonas de la ciudad.

Ahí también se inicia un problema de movilidad, infraestructura de agua y energía eléctrica y áreas verdes, lo que se puede ver con que la cobertura vegetal del estado ha disminuido cada vez más, teniéndose una deforestación más acelerada en la ciudad de Mérida, por lo que es importante que para tener un desarrollo habitacional se respeten e integren todos esos elementos.

CIUDAD SUSTENTABLE PRIMERO

Por su parte, Elías Cisneros, de la empresa 333 Luxes, aseveró que para que Mérida sea una ciudad sustentable, no inteligente como se le menciona por algunas autoridades o candidatos, es necesario tener un balance entre los elementos naturales y artificiales.

Lo que se tiene que hacer es buscar el equilibrio y la calidad de vida de vida de los habitantes, acabar con el desequilibrio económico de la Mérida del norte con la del

sur, y no llegar a tener una ciudad desbordada.

Elías Cisneros indicó que es importante usar la tecnología, pero es primordial que los mexicanos la administren, pues existe el capital humano necesario en la entidad y el país para administrar todo aquello que lleve a la modernidad a Mérida, siempre y cuando respetando al medio ambiente.

Otro de los expertos, Carlos Ramírez explicó que el agua y la reserva geohidrológica de Mérida empiezan a tener ciertas afectaciones por la falta de acciones de sustentabilidad en los nuevos desarrollos.

Sin embargo, apuntó que existen ciertos mecanismos que pueden tratar las aguas residuales de las casas, para hacerla reutilizables, con costos bajos, sin la necesidad tener que construir drenajes, como un biodigestor creado por un yucateco, que descompone los residuos de las aguas sucias en composta, sobre la cual se puede tener un área verde.

Además, sería importante que las dependencias del ramo geohidrológico digan cuanto es la reserva que se tiene del agua, pues tan solo a una importante marca cervecera que abrió su planta en la entidad, se le autorizó extraer anualmente 7 millones cúbicos del líquido al año.

DESPERDICIO DE AGUA

Esa empresa tiene un gran desperdicio de agua, pues para obtener un litro de cerveza se utilizan 3 litros del vital líquido, lo que refleja un gran sobrante que más adelante puede hacer falta.

Por último, Jorge Toledo, anotó que Mérida está en camino de ser una potencia en sustentabilidad, pero que es importante que se diga cómo, con quienes, de a cuanto y para cuando se lograría.