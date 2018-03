Suspenden construcción de gasolinera; les prometieron un parque

Vecinos del fraccionamiento ganan y evitan la construcción de una terminal de servicio

Te puede interesar

Unos 250 vecinos del fraccionamiento Real Montejo y otros asentamientos cercanos,una gasolinera en donde. Entre lossalió a relucir que ahora hay rumores de que la empresa Lodemo y los socios del Alcalde de Mérida llegaron a un acuerdo para que en vez de una gasolinera, el edificio se utilice para un Subway, pero los quejosos quieren parques. Indicaron que debido a las vueltas que les hizo dar el municipio y que los trabajadores de la obra no dieran explicación de qué hacían,que los asesorara para suspender la obra. Durante sus investigaciones el abogado encontró variasen la construcción de la gasolinera ubicada en la calle 51 A, entre la 72 y 72 A de ese fraccionamiento, entre ellas, las distancias con respecto a las casas y el uso de suelo, ayer se informó que personal de la Dirección de Obras Públicas arribó al lugar para colocar los sellos de suspensión. Al respecto, la señora Rosario Romero Romero insistió en que inicialmente el constructor les prometió un parque para que los pequeños puedan jugar y las familias pudieran tomar sombra en sus tiempos libres. Después de varios años, los vecinos se encontraron con que ese terreno sirvió para la construcción de una gasolinera, perteneciente a Grupo Lodemo, lo que generó inconformidad entre las personas. Romero Romero dijo que en la zona existen más gasolineras que parques, puesto que a varios metros a la redonda se observan varias sucursales así como una planta de combustible. Por su parte, Nidia Alvarez Izquierdo, quien vive a unos metros de la obra, se quejó de que la gasolinera representa un verdadero peligro para las casas, pues no se respetaron las distancias legales. Recordó que cuando ella y su esposo compraron su casas les dijeron que en ese terreno iba a haber un parque y es por ello que quieren saber cómo se hizo el cambio de uso de suelo para que ahí construyera una gasolinera. La quejosa no descartó que existiera complicidad entre el Ayuntamiento y la empresa que construye la obra, pues incluso dijo, corren rumores de que también se construirá una sucursal de Subway. Estimó que entre 250 ó 300 personas afectadas se nos han sumado, de los fraccionamientos denominados Libélulas, Santa Fe y otros que no están contentos con la construcción de esta obra. Advirtió que en caso de que en unas semanas se reanude la construcción de esa gasolinera, los vecinos seguirán en constante lucha para no permitir la complicidad del ayuntamiento.