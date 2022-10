Suspenden clases en una escuela de Mérida tras ser vandalizada

Este lunes, la escuela ‘Ignacio Zaragoza’ de la colonia Cortés Sarmiento suspendió las clases debido a que fue vandalizada.

De acuerdo con lo que se pudo averiguar, madres, padres de familia y personal educativo denunciaron que es la tercera ocasión que personas no identificadas ingresaron al plantel y se llevaron varias cosas de valor.

Por si no fuera suficiente, los ladrones no sólo se llevaron cosas de valor, sino que también provocaron destrozos en el colegio que se ubica en la calle 63 B por 6 y 8 de la mencionada colonia.

Lanzaron papel y todo el material didáctico al piso.

Entre los destrozos se puede visualizar el material didáctico regado por todas las aulas, así como papel sanitario tirado a los ventiladores.

Daños en escuela vandalizada

Todo el material de los estudiantes fue destruido.

Además reportan daño en los baños, ya que aseguran que los delincuentes lanzaron rollos en los inodoros y los convirtieron en basureros, de igual forma aseguran que los tinacos están llenos de papel y los desechos taparon las tuberías de agua.

Los padres de familia que hicieron evidente el hecho en redes sociales, denunciaron que este hecho no sólo ocurre en el mencionado plantel educativo, ya que aseguran que otras instituciones educativas de la zona han sido víctima de los amantes de lo ajeno.

Llenaron las aulas de basura y los tinacos de papel.

Por esta situación las clases tuvieron que ser suspendidas en la mencionada escuela y serán reanudadas hasta nuevo aviso.

Por su parte, los padres de familia piden a las autoridades mayor vigilancia en las escuelas, ya que aseguran que no es primera vez que personas se meten durante los fines de semana a hacer destrozos.

