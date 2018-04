Susan Gómez revela cómo hacer crecer una empresa en Yucatán

Susan Gómez es empresaria en el ramo automotriz, pero se ha especializado como coach de negocios desde hace más de una década, impartiendo asesorías en empresas locales, nacionales y extranjeras.

¿Cuál es el activo más importante de una empresa?

Sus colaboradores. Cuando descubres el potencial de los empleados el negocio crece, ya que ellos son el factor más importante; si tu gente no trabaja en equipo no hay desarrollo y eso entorpece el avance del negocio.

¿Cómo se puede evaluar el avance en una empresa?

En primer lugar debe haber una filosofía de negocio; en segundo, planeación para alcanzar los objetivos, y en tercero, tiene que haber indicadores que midan el objetivo para saber si se logran o no las metas planteadas.

¿Los negocios que no cuentan con esta filosofía están destinados a fracasar?

No necesariamente porque siempre hay un momento para empezar. Lo ideal es que al iniciar el negocio se tenga muy claro cuál es la misión y la visión de la empresa, pero si ya comenzaron su proyecto y aún no lo tienen aún están a tiempo, antes de que sean vulnerables o comiencen a ver que no se cumplen las metas.

¿Por qué las empresas deben invertir en asesoramiento de este tipo?

Porque les ayuda a consolidarse en el mercado. No basta con tener un producto y venderlo en el mercado local cuando tienes el mundo por delante. Actualmente impartimos asesoría en siete países: Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Colombia, Chile, Perú y, por supuesto, México. Contamos con ocho mil colaboradores, de los cuales tres mil 500 son profesionistas dedicados a la administración integral de capital humano.

Visión de éxito

Incursionó en el mundo de la mecánica abriendo un taller especializado para atender a las mujeres y así ayudarles a evitar el acoso de los mecánicos, además de generar empleos para féminas en esta área.